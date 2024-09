A organização alcançou o que se acredita ser uma novidade para a indústria de dispositivos médicos – uma plataforma única para uma estratégia on-line abrangente em toda a empresa.

Vishy Narayanan diz: "A Cochlear passou de um conjunto de 75 sites para apenas 20 — e estamos continuamente monitorando o número de sites para garantir que atendam aos requisitos da empresa. Quando começamos, havia muita preocupação por parte de nossas equipes internacionais de que o resultado final seria inferior às plataformas web que eles mesmos já haviam criado – mas o feedback até agora tem sido positivo e continuamos procurando maneiras de otimizar e melhorar a plataforma para oferecer uma melhor experiência ao cliente."

Uma medida importante para a Cochlear é o aumento do tráfego em seus sites. Vishy Narayanan diz: "Os resultados preliminares dos testes de usuários que realizamos na Austrália e no Reino Unido mostram um aumento muito positivo de 15% no tráfego da Web. Embora a plataforma seja apenas uma parte do quebra-cabeça, acredito que ter um conteúdo consistente e uma aparência uniforme certamente impactou esse resultado muito positivo."

Um exemplo envolvendo o lançamento de um novo produto importante, em que a Cochlear precisava ter informações sobre o produto disponíveis nos sites de todos os países em um período relativamente curto, demonstrou que o desafio, que era significativo no processo anterior de gerenciamento de conteúdo da Cochlear, se mostrou bastante fácil na nova plataforma.

De acordo com Vishy Narayanan, "O setor de dispositivos médicos é altamente regulamentado, o que significa que muitos produtos Cochlear não estão disponíveis em todos os países ao mesmo tempo. Além disso, as indicações e especificações de qualquer produto devem atender aos diferentes requisitos legais de cada país. Isso foi um fator fundamental para o nosso sucesso, pois, por melhor que seja a plataforma ou o engajamento, ela tem que entregar o que o negócio precisa. Com a IBM e os recursos da GLiNTECH, alcançamos o que era necessário e dentro do prazo."