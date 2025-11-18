A Clariti Diagnostics e a CTI Global aumentam a eficiência e reduzem os custos com as soluções de IA do IBM watsonx
Em várias instalações de cuidados de longo prazo, os serviços de laboratório costumam estar repletos de ineficiências. Os pedidos de laboratório são frequentemente escritos à mão, enviados por fax ou por e-mail. Os dados do paciente são inseridos manualmente em registros eletrônicos de saúde, levando a entradas duplicadas, erros e fluxos de trabalho lentos. Tudo isso significa que os resultados laboratoriais críticos demoram mais para serem processados, enquanto as tarefas administrativas se acumulam nas equipes de enfermagem já sobrecarregadas. Esses problemas comprometem a qualidade e a conformidade do atendimento e aumentam os custos operacionais.
A Clariti Diagnostics Laboratories foi fundada para resolver esses desafios. Sediado em Columbus, Ohio, esse laboratório clínico certificado pelo Clinical Laboratory Improvement Extensions (CLIA) atende a instalações de repouso, instalações de idosos e outros provedores de cuidados de longo prazo em todo o estado. Além dos serviços de flebotomia móvel, a Clariti oferece uma ampla gama de serviços de diagnóstico, incluindo química, combustível, microbiologia, reação em cadeia da polimerização (PCR) molecular e farmacogenômica.
A Clariti viu uma oportunidade de modernizar os serviços do laboratório e eliminar processos baseados em papel, programação rígida e oportunidades de faturamento perdidas. Para lidar com as ineficiências que assolam as instalações de cuidados de longo prazo, eles se propuseram a criar uma solução que eliminasse os pontos problemáticos comuns e transformasse o diagnóstico tanto para os provedores quanto para os pacientes. Seu objetivo era duplo: eliminar barreiras operacionais para os clientes e fortalecer sua própria capacidade de fornecer serviços de laboratório precisos e pontuais em escala.
Para modernizar as operações de laboratório, a Clariti fez uma parceria com a CTI Global para implementar o LifeHealth, um assistente médico virtual criado com o portfólio IBM watsonx .
O LifeHealth integra-se diretamente aos sistemas de EHR, automatizando requisições de laboratório, envio de flebotomia, faturamento e relatórios de resultados. O IBM® watsonx.ai O estúdio de IA possibilita o desenvolvimento escalonável da IA, e a solução de automação IBM® watsonx Orchestrate reúne tudo isso. O watsonx Orchestrate atua como o tecido conjuntivo da plataforma LifeHealth coordenando agentes de IA, sistemas de laboratório e fluxos de trabalho de equipe. Ao automatizar tarefas em várias etapas, como roteamento de requisições, rastreamento de amostras e atualizações de faturamento, a solução elimina transferências manuais e permite fluxo contínuo de informações em todo o continuum de cuidados.
Juntos, esses recursos transformaram os fluxos de trabalho manuais da Clariti em um sistema totalmente digital e sem papel, reduzindo a carga administrativa e possibilitando interações de laboratório precisas e em tempo real em instalações de cuidados de longo prazo.
"Com o IBM watsonx impulsionando o LifeHealth, criamos uma plataforma que não apenas automatiza fluxos de trabalho de laboratório, mas também conecta de forma inteligente a Clariti aos sistemas de EHR de seus clientes, otimizando a continuidade das informações de saúde e a coordenação de cuidados em instalações de cuidados de longa duração", disse Michelle Barry, PhD, CEO da CTI Global.
Com a implementação do LifeHealth, a Clariti emergiu como líder na prestação de serviços de laboratório mais inteligentes e rápidos nas instalações de cuidados de longo prazo de Ohio. Ao digitalizar e automatizar fluxos de trabalho de laboratório com soluções habilitadas para IA, a Clariti obteve uma redução de 60% no tempo de enfermagem gasto com a documentação relacionada ao laboratório e uma redução de 50% na rotulagem incorreta e redesenhos de amostras. Essas melhorias levaram a tempos de resposta mais rápidos, muitas vezes no mesmo dia, melhorando significativamente o atendimento ao paciente e reduzindo erros clínicos.
"A integração com a CTI Global LifeHealth e as tecnologias de IA da IBM foi um divisor de águas", disse Joseph Landau, CEO da Clariti Diagnostics. "Integrar o LifeHealth não apenas otimizou nossos processos de testes de laboratório, mas também expandiu a amplitude, a precisão e a velocidade de nossos serviços."
Hoje, a organização está preparada para realizar diagnósticos de alta qualidade em escala, algo que não era viável antes da implementação da nova tecnologia. Essa colaboração com a CTI Global posiciona a Clariti na vanguarda da inovação em diagnósticos de cuidados de longo prazo, com a IBM servindo como um parceiro de tecnologia confiável para impulsionar avanços futuros.
A Clariti Diagnostics Laboratories é um laboratório clínico certificado pelo CLIA fundado em Columbus, Ohio, em 2019. A empresa é especializada no atendimento a casas de repouso, instalações de idosos e outros prestadores de cuidados de longo prazo em todo o estado de Ohio. A Clariti oferece uma ampla gama de serviços de diagnóstico, incluindo química, hematologia, microbiologia, CRM molecular, farmacogenômica e serviços de flebotomia móvel. Seus fluxos de trabalho personalizados visam simplificar os processos de laboratório e melhorar o atendimento ao paciente.
A CTI Global, IBM Business Partner Silver, é uma parceria público-privada e empresa social fundada em 2019 e sediada em Luxemburgo. Ela se concentram em levar desenvolvimento sustentável para a África Subsaariana rural por meio de tecnologia e melhores práticas em áreas como agricultura, saúde, energia renovável e serviços bancários eletrônicos. Seu ecossistema de saúde digital LifeHealth aproveita plataformas orientadas por IA para fornecer soluções holísticas a clientes em todo o mundo.
