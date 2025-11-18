Em várias instalações de cuidados de longo prazo, os serviços de laboratório costumam estar repletos de ineficiências. Os pedidos de laboratório são frequentemente escritos à mão, enviados por fax ou por e-mail. Os dados do paciente são inseridos manualmente em registros eletrônicos de saúde, levando a entradas duplicadas, erros e fluxos de trabalho lentos. Tudo isso significa que os resultados laboratoriais críticos demoram mais para serem processados, enquanto as tarefas administrativas se acumulam nas equipes de enfermagem já sobrecarregadas. Esses problemas comprometem a qualidade e a conformidade do atendimento e aumentam os custos operacionais.

A Clariti Diagnostics Laboratories foi fundada para resolver esses desafios. Sediado em Columbus, Ohio, esse laboratório clínico certificado pelo Clinical Laboratory Improvement Extensions (CLIA) atende a instalações de repouso, instalações de idosos e outros provedores de cuidados de longo prazo em todo o estado. Além dos serviços de flebotomia móvel, a Clariti oferece uma ampla gama de serviços de diagnóstico, incluindo química, combustível, microbiologia, reação em cadeia da polimerização (PCR) molecular e farmacogenômica.

A Clariti viu uma oportunidade de modernizar os serviços do laboratório e eliminar processos baseados em papel, programação rígida e oportunidades de faturamento perdidas. Para lidar com as ineficiências que assolam as instalações de cuidados de longo prazo, eles se propuseram a criar uma solução que eliminasse os pontos problemáticos comuns e transformasse o diagnóstico tanto para os provedores quanto para os pacientes. Seu objetivo era duplo: eliminar barreiras operacionais para os clientes e fortalecer sua própria capacidade de fornecer serviços de laboratório precisos e pontuais em escala.

