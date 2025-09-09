Ao usar as soluções de IA da IBM, a Claims Connection Group transforma a forma como os sinistros de seguro de propriedade são tratados.
O Claims Connection Group (CCG), atuando no mundo de alto risco do seguro de propriedade, enfrentava uma pressão crescente para modernizar seus processos de reivindicações. O manuseio manual de dados, a interpretação inconsistente de apólices e os fluxos de trabalho fragmentados levavam a respostas atrasadas, especialmente quando desastres naturais, como tempestades de granizo e chuvas fortes, desencadeavam uma enxurrada de reivindicações por danos à propriedade. Essas ineficiências criavam gargalos em toda a cadeia de valor do seguro, frustrando segurados, sobrecarregando agentes e aumentando o risco de falhas regulatórias.
Para manter a qualidade do serviço e a confiança em momentos críticos, a CCG precisava de uma solução mais inteligente e escalável, capaz de trazer velocidade, precisão e clareza para cada interação de sinistro.
A CCG transformou seu processo de sinistros, antes manual e fragmentado, ao implementar soluções de IA da IBM para migrar para uma plataforma totalmente digital e inteligente. Eles usaram o portfólio de produtos de IA do IBM® watsonx para interpretar a linguagem complexa de seguros e orientar decisões, o IBM® Business Automation Workflow para agilizar a colaboração e o IBM Robotic Process Automation (RPA) para eliminar tarefas repetitivas. A CCG também utilizou a solução IBM® watsonx Orchestrate para integrar sem dificuldades todas as ferramentas e processos de sua nova plataforma de sinistros em uma interface coesa.
O que antes era uma experiência lenta e sujeita a erros agora é simplificada, transparente e responsiva, trazendo benefícios para todos os parceiros.
A CCG alcançou ciclos de processamento mais rápidos, menos sinistros negados e um sistema mais conectado e resiliente, projetado para manter a confiança tanto de parceiros quanto de clientes finais — mesmo em tempos de crise.
A satisfação dos clientes finais melhorou, e os parceiros da CCG destacam consistentemente a transparência e a capacidade de resposta da plataforma, especialmente durante eventos de alto estresse, como desastres naturais. Esses ganhos refletem o compromisso da empresa em transformar a gestão de sinistros em uma experiência simplificada e centrada no cliente.
O Claims Connection Group (CCG) é uma parceria de organizações com valores em comum e mais de 20 anos de experiência no tratamento de sinistros de propriedade. Fundada por Mark Murphy, a CCG foi criada para ajudar os proprietários de imóveis a navegar no processo de sinistros, muitas vezes confuso. Com sede em Corpus Christi, Texas, a CCG oferece a segurados, agentes, seguradoras, prestadores de serviços e outros parceiros uma experiência de serviço premium, usando um modelo de ponta para garantir atendimento ágil, maior produtividade, avaliações precisas e redução de custos operacionais.
Otimize suas operações com IA generativa que se integra facilmente aos seus sistemas, reduzindo tarefas manuais e escalando de forma mais inteligente.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo IBM, IBM watsonx, watsonx Orchestrate e watsonx são marcas registradas da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições ao redor do mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto os resultados esperados em geral não podem ser garantidos.