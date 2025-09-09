A CCG transformou seu processo de sinistros, antes manual e fragmentado, ao implementar soluções de IA da IBM para migrar para uma plataforma totalmente digital e inteligente. Eles usaram o portfólio de produtos de IA do IBM® watsonx para interpretar a linguagem complexa de seguros e orientar decisões, o IBM® Business Automation Workflow para agilizar a colaboração e o IBM Robotic Process Automation (RPA) para eliminar tarefas repetitivas. A CCG também utilizou a solução IBM® watsonx Orchestrate para integrar sem dificuldades todas as ferramentas e processos de sua nova plataforma de sinistros em uma interface coesa.

O que antes era uma experiência lenta e sujeita a erros agora é simplificada, transparente e responsiva, trazendo benefícios para todos os parceiros.

Os segurados recebem clareza sobre a cobertura desde o início.

Agentes e corretores resolvem os sinistros mais rapidamente.

As seguradoras enfrentam menos riscos de conformidade e atrasos.

Os prestadores de serviços recebem tarefas prontamente, com expectativas claras, reduzindo o caos durante eventos de grande volume de sinistros, como tempestades.



A CCG alcançou ciclos de processamento mais rápidos, menos sinistros negados e um sistema mais conectado e resiliente, projetado para manter a confiança tanto de parceiros quanto de clientes finais — mesmo em tempos de crise.