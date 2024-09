Com a IBM Aspera, a Cinedigm não precisa se preocupar se seu conteúdo vai chegar às mãos de seus parceiros de distribuição de forma consistente e pontual; as transferências FASP são rápidas e confiáveis sem exigir muito esforço por parte dos usuários em ambas as extremidades, permitindo que os administradores da Cinedigm e os usuários finais com diferentes níveis de proficiência em tecnologia iniciem as transferências com facilidade.Hoje, a Cinedigm entrega arquivos de mídia que variam de 40 a 90 GB em apenas algumas horas ou menos, uma melhoria significativa em relação aos tempos de envio, que levam no mínimo 24 horas. O IBM Aspera proporciona uma experiência de usuário perfeita e oferece monitoramento e controle abrangentes para os administradores da Cinedigm, que podem definir prioridades de transferência e alocação de largura de banda, monitorar todas as transferências de entrada e saída em tempo real e fornecer acesso ilimitados a usuários com direitos de acesso definidos e configurações de transferência para cada um.