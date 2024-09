A Christian Cinema (link fora do ibm.com) selecionou o IBM® Aspera® on Demand e Aspera SDK para possibilitar que cineastas enviassem vídeos em velocidade máxima para a plataforma personalizada de gerenciamento de conteúdo. O Aspera on Demand possibilita que o Christian Cinema transporte conteúdo dos cineastas diretamente para onde ele precisa estar: na nuvem. E como a tecnologia de transferência da Aspera funciona a qualquer distância, cineastas de qualquer lugar do mundo podem desfrutar da velocidade e a confiabilidade da solução.