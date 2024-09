De acordo com analistas do setor, a crescente demanda global por produtos à base de papel deve continuar, com a expectativa de que o mercado aumente em US$ 1,32 bilhão entre 2021 e 2025 (link externo a ibm.com). A CENIBRA atende a esse setor em ascensão com polpa de madeira essencial e matérias-primas de celulose, proveniente de árvores de eucalipto cultivadas em mais de 254.000 hectares em 54 municípios no estado brasileiro de Minas Gerais.

A cada ano, a CENIBRA exporta cerca de 1,2 milhão de toneladas de celulose, gerando mais de US$ 500 milhões em receita. Com clientes em todo o mundo solicitando cronogramas de entrega rigorosos, um dos principais desafios é determinar o mix de transporte ideal, com base em interações complexas entre colheita, fabricação, logística, custos de combustível e prazos.

Além disso, a CENIBRA está fortemente comprometida em combater a mudança climática, com um vigoroso programa de sustentabilidade apoiado pela liderança executiva. Reduzir o impacto ambiental é fundamental para a empresa promover a eficiência operacional, e a CENIBRA publica regularmente dados de energia, água, carbono, enxofre e reutilização.

No passado, a CENIBRA confiava no SAP ERP para apoiar seus negócios de manufatura, enquanto sua subsidiária CENIBRA Logistics usava uma ferramenta terceirizada para gerenciar o transporte. Anamaria Oliveira, coordenadora de sistemas de informação de TI e SAP da CENIBRA, explica: “Como não conseguíamos compartilhar dados facilmente entre nossos dois sistemas, era extremamente difícil calcular os custos logísticos e os prazos de entrega com precisão. Procuramos uma maneira de melhorar nossos processos para facilitar a cotação competitiva, otimizar a logística e entregar no prazo.”

Com base em seu longo histórico de sucesso com o SAP ERP, a CENIBRA decidiu migrar ambas as empresas para o SAP S/4HANA, para permitir dados quase em tempo real que dariam suporte a decisões mais rápidas e bem informadas.

Miguel Antunes, coordenador de infraestrutura e TI da CENIBRA, observa: “Nossa infraestrutura de TI existente no local estava se aproximando do fim da vida útil e o sistema operacional não era mais suportado pela SAP. Para construir processos integrados no SAP S/4HANA, primeiro procuramos uma plataforma de servidor robusta e de alto desempenho que nos proporcionasse a capacidade e a flexibilidade para crescer com nossos negócios em rápida expansão.”