Para desenvolver e executar uma estratégia abrangente de transformação digital, a CEMIG fez uma parceria com a IBM Consulting, integrando tecnologias de ponta e melhores práticas para otimizar as experiências do cliente e a eficiência operacional. Uma das principais iniciativas foi o desenvolvimento de assistentes virtuais impulsionados por IA para fornecer suporte digital contínuo à vasta base de clientes da CEMIG. O ponto central dessa transformação foi o uso do IBM watsonx.ai, que ajudou no desenvolvimento de assistentes virtuais inteligentes e na integração de grandes modelos de linguagem (LLMs) de código aberto, como o Llama e o Hugging Face. Esses recursos de IA foram aprimorados ainda mais pelo NeuralSeek, levando a respostas mais precisas e com reconhecimento de contexto.

A IBM também auxiliou a CEMIG na fusão de múltiplas plataformas digitais, como sua aplicação móvel, portal online e o WhatsApp de propriedade da Meta, para oferecer uma experiência unificada e fácil de usar para os clientes que navegam pelo cenário digital da CEMIG. Essas soluções sob medida ajudaram a CEMIG a superar o desafio de atender à sua base de clientes diversificada, resultando em uma experiência do cliente mais inclusiva e acessível.