Conforme o rápido crescimento da Cedato continua, a empresa expande facilmente para atender à demanda com a infraestrutura de hospedagem no IBM Cloud. "Nossa métrica de negócios é quantas impressões de vídeo impulsionamos todos os meses", diz Doron. "Estávamos apoiando cerca de cinco bilhões por mês antes de começarmos a hospedar em uma plataforma IBM Cloud, e agora triplicamos esse número. Nós geramos 15 bilhões de visualizações de vídeos todos os meses em dois milhões de sites e aplicativos.”



A solução IBM Cloud oferece as opções pré-configuradas e a rápida implementação da infraestrutura que a startup precisa para acompanhar a velocidade dos negócios. "A IBM tem um grande inventário de configurações de servidor", diz Tomer Leicht, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Cedato. "Isso é crucial — a IBM oferece três vezes mais opções do que a maioria das outras empresas e fornece quase instantaneamente os servidores quando fazemos um pedido."



Para a Cedato, a marca e a reputação global da IBM são importantes para sustentar sua própria proposta de valor atraente. "O fato de nossos produtos estarem sendo executados e impulsionados por uma infraestrutura com tecnologia IBM valida o que estamos oferecendo e nos ajuda a finalizar negociações, especialmente com clientes particularmente cautelosos", diz Doron. "Normalmente, essas empresas já foram prejudicadas por serviços que funcionam em outras plataformas com menos tempo de atividade, confiabilidade e integridade."



Por fim, a equipe de liderança da Cedato está confiante de que o relacionamento colaborativo da empresa com a IBM impulsionará a inovação e o sucesso contínuos. "A IBM realmente adota uma abordagem de parceria ao fazer negócios conosco, o que é exatamente o que estávamos procurando", diz Doron." Vemos essa abordagem demonstrada no pensamento de relacionamento de longo prazo, adaptando-se às nossas necessidades específicas e trabalhando com uma mentalidade de ganho mútuo."