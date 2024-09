Há mais de centenas e milhares de anos, os humanos têm usado a fala para comunicar ideias e emoções complexas de forma rápida e eficaz. A fala sozinha, no entanto, é muito difícil de analisar sem antes produzir um registro escrito, o que exige tempo e recursos.

A tecnologia de reconhecimento da fala tem como objetivo mudar isso, convertendo automaticamente a fala em texto escrito que pode ser analisado. Por mais de três décadas, a Cedat 85 vem fazendo avanços em soluções de Speech to Text e ajudando clientes em mídia, governo, serviços financeiros, seguros, tecnologia, departamentos de marketing e contact centers a atender a demandas cada vez mais complexas.



Enrico Giannotti, Diretor Administrativo da Cedat 85, explica: "A fala é um fenômeno muito sofisticado. Falamos usando diferentes idiomas, dialetos e modelos linguísticos. Como a fala é tão dinâmica, com novas frases inventadas e palavras existentes mudando seu significado todos os dias, desenvolver soluções de reconhecimento da fala pode ser como atingir um alvo em movimento."



Desde 2002, o Cedat 85 construiu redes neurais sofisticadas para sustentar suas soluções de Speech to Text, com seus algoritmos se tornando mais complexos e precisos com o tempo. Para dar o próximo salto no desenvolvimento, a empresa queria acelerar os ciclos de treinamento de modelos. Anteriormente, as limitações de infraestrutura significavam que a Cedat 85 poderia levar semanas ou até meses para treinar um modelo de rede neural. Com pouco ou nenhum insight sobre a precisão do modelo até a conclusão do treinamento, esse processo era arriscado e demorado.



"Treinamos nossos modelos usando grandes quantidades de dados", comenta Giannotti." "Apesar de termos aumentado nossa infraestrutura com GPUs para acelerar o processamento, ainda levava muito tempo para obter resultados. Cada projeto exigia tanto tempo e recursos que tivemos que adiar as oportunidades. Com a crescente popularidade da análise de dados e de soluções habilitadas para voz, novos mercados estão surgindo para Speech to Text o tempo todo. Para garantir que não ficássemos para trás em relação aos concorrentes, estávamos determinados a agir mais rápido.”