A IBM Global Financing ajudou a CDW a fornecer a solução tecnológica de que seu cliente precisava dentro do prazo determinado e a estruturar um contrato que permitiu à empresa de jogos adquirir serviços adicionais da IBM.Assumindo os custos iniciais dos serviços a serem fornecidos no segundo e terceiro anos do contrato, a IBM Global Financing ampliou o escopo inicial da solução do cliente e aumentou o tamanho da venda da CDW em 32%.

Além disso, com o arrendamento de três anos, o provedor de jogos pagou 15% menos do que teria se tivesse comprado os mesmos produtos e serviços imediatamente.Ao distribuir os pagamentos ao longo de 36 meses, a estrutura de financiamento também libera recursos para a empresa investir em outras áreas.

A parceria IBM Global Financing oferece à CDW um recurso essencial para interagir com os clientes no futuro."Quando trabalhamos com o IBM Global Financing, nossos clientes nos consideram um Parceiro de Negócios mais valioso", comenta Thies. "É uma ferramenta excelente que podemos adicionar para ter conversas mais aprofundadas, especialmente com um CFO"

A CDW também aprecia a educação contínua que sua associação com a IBM Global Financing oferece.Os recursos do IBM Global Financing oferecem regularmente treinamento e orientação no local para manter os vendedores da CDW atualizados sobre as estruturas estratégicas de financiamento."O IBM Global Financing é um recurso que todos os parceiros de negócios da IBM precisam investigar", resume Thies.“Isso ajudou nosso negócio a crescer tremendamente.”