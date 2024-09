CBA strategic IT ltd.

Nos últimos anos, a CBA operou como um Parceiro de Negócios da IBM, incorporando software da IBM em suas soluções para ajudar a aumentar o valor para os clientes.Mas há cerca de três anos atrás, a IBM chegou à empresa com uma recomendação intrigante.

"A IBM nos procurou afirmando que achava que seríamos um parceiro ideal para sua nova tecnologia Watson", lembra Christine Bear, diretora administrativa da CBA. "Eles nos disseram: 'Você tem um negócio estratégico na área de TI há mais de 15 anos e tem um negócio de consultoria estratégica bem-sucedido há ainda mais tempo, seria uma ótima escolha para vocês.'

Com o interesse despertado, a CBA dedicou um tempo para examinar essa nova plataforma, considerando as possibilidades do que ela poderia fazer.Em particular, a empresa estava interessada em explorar o quanto mais rapidamente a plataforma Watson poderia analisar vários conjuntos de dados para fornecer inteligência de negócios acionável.

"Onde há conhecimento, há poder", explica Bear.""E as formas de transmitir conhecimento no momento dependem em grande parte do compartilhamento dessas informações de pessoa para pessoa.É muito ineficiente.No momento, mais de 80% das informações em todo o mundo não são estruturadas.Mas o que mudaria se os especialistas no assunto pudessem gastar seu tempo ganhando ou criando novos conhecimentos, em vez de apenas transferir esse conhecimento?"

Apaixonada por perguntas, ela continua, perguntando: "Como o mundo mudaria se pudéssemos acessar e compartilhar conhecimento em tempo real, não importa onde trabalhássemos ou estivéssemos localizados?O que poderíamos fazer se as pessoas tivessem o poder de explorar individualmente as informações e aprender entre as disciplinas de maneiras que não seguem estruturas pré-estabelecidas?E se pudéssemos sempre apoiar as principais decisões de negócios com informações anteriormente inacessíveis?"

Essas perguntas e muito mais levaram a CBA a desenvolver sua nova oferta de CAITO (Tecnologia de Inteligência Artificial Cognitiva para Organizações - Cognitive Artificial Intelligence Technology for Organizations).