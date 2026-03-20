Como as dificuldades de recrutamento no mundo real de um dono de restaurante inspiraram uma plataforma de recrutamento escalável criada para todos os setores
Jeff Dudum, Fundador e Presidente da Careerforce Pro, criou sua plataforma de recrutamento a partir de experiência própria. Após abrir 63 restaurantes em todo o país e contratar mais de 35 mil funcionários, ele aprendeu que o crescimento em setores competitivos e de alta rotatividade depende de um fator crítico: conectar-se com os candidatos certos antes que eles aceitem outra oferta. Em ambientes acelerados, o volume de candidatos pode ser esmagador, a qualidade dos talentos inconsistente e os métodos tradicionais de triagem lentos e ineficientes. Enquanto os gerentes de contratação fazem malabarismos com as operações diárias, candidatos valiosos muitas vezes são perdidos para concorrentes mais rápidos. Trabalhando na área da Baía de São Francisco, Jeff transformou esses desafios do mundo real na Careerforce Pro, uma plataforma de recrutamento projetada para reduzir o tempo de contratação e garantir que os líderes utilizem seu tempo com candidatos que realmente se encaixem na função e na cultura da empresa. Trazendo estrutura, consistência e tecnologia mais inteligente para o processo de contratação, a Careerforce Pro transforma o recrutamento de uma corrida reativa em uma estratégia disciplinada e proativa, dando às organizações de alta rotatividade a velocidade e a clareza necessárias para crescer com confiança.
A Careerforce Pro fez uma parceria com a Netsmartz, uma parceira de negócios IBM Silver, para transformar desafios complexos de contratação em uma plataforma de recrutamento de SaaS escalável e centrada no cliente. A Netsmartz recomendou o IBM watsonx.ai e o IBM watsonx.governance e trabalhou lado a lado com a Careerforce Pro para criar uma solução de contratação orientada por IA baseada em precisão, escalabilidade e IA responsável.
Utilizando o watsonx.ai, as equipes projetaram um mecanismo de recrutamento inteligente capaz de analisar dados de contratação estruturados e não estruturados (incluindo descrições de cargos e currículos) com compreensão contextual além da correspondência de palavras-chave. Isso permitiu a criação automatizada de descrições de cargos, análise de currículos, pontuação de candidatos e seleção final, mudando a contratação de processos manuais e demorados para um fluxo de trabalho eficiente e totalmente automatizado que escala milhares de aplicações com precisão.
A plataforma também introduziu o IRIS, um assistente de voz com IA que aprimora o engajamento de candidatos em fase inicial. Impulsionado pelo watsonx.ai, o IRIS faz chamadas naturais de triagem na primeira rodada, avalia habilidades e adequação à função, gera relatórios de candidatos e coordena as entrevistas da segunda rodada. Como explica Jeff Dudum, "O que realmente diferencia nossa plataforma é que não estamos substituindo seu ATS — nós o aprimoramos. A Careerforce Pro foi projetada para se sobrepor a seu sistema existente e dar aos gerentes de contratação a clareza para se concentrar nos candidatos certos. Em vez de gastar horas valiosas classificando candidatos não qualificados, sua equipe recebe insights estruturados e praticáveis que criam consistência, transparência e disciplina no processo de triagem. O IRIS passa a ser uma extensão de sua equipe de contratação, conduzindo entrevistas estruturadas, registrando e organizando as respostas dos candidatos e fornecendo informações relevantes para que os administradores possam dedicar seu tempo ao que mais importa: engajar os melhores talentos com rapidez e confiança.
Para garantir transparência e governança de IA responsável, a Careerforce Pro integrou o watsonx.governance, permitindo a documentação de recomendações de IA, monitoramento de desempenho e detecção de viés ou desvio. Com sua colaboração com a Netsmartz e a adoção das tecnologias IBM watsonx, a Careerforce Pro evoluiu para um mecanismo de recrutamento totalmente automatizado, inteligente e confiável. "A IA nos permitiu transformar um processo de contratação antes manual e inconsistente em um fluxo de trabalho escalável e baseado em dados, que oferece velocidade, precisão e melhor alinhamento com os candidatos", afirma Jeff Dudum.
A plataforma de recrutamento com IA da Careerforce Pro melhorou drasticamente a eficiência e a precisão da contratação para seus clientes. Ao automatizar a triagem inicial, a análise de currículos e a correspondência de candidatos por meio do IBM watsonx.ai, as organizações reduziram o tempo de contratação em mais de 85% e diminuíram o tempo de triagem de currículos em cerca de 97%, permitindo que as equipes de talentos se concentrem em um engajamento mais significativo com os candidatos. A compreensão contextual da plataforma sobre as habilidades dos candidatos, mesmo para as funções mais complexas do setor, fortaleceu a qualidade geral das correspondências e diminuiu as disparidades dispendiosas na contratação.
Refletindo sobre a parceria, Parth Gargish, EVP de Crescimento de Negócios na Netsmartz, compartilhou: "Nossa colaboração com a Careerforce Pro mostra como combinar sua experiência em contratação com o poder do IBM watsonx nos permitiu construir uma plataforma orientada por IA que oferece velocidade e precisão reais para as equipes de talentos."
A escalabilidade também tem sido um benefício de destaque, permitindo que os empregadores gerenciem grandes picos no volume de aplicações sem comprometer a velocidade, a precisão ou a consistência. Os primeiros a adotar relatam uma tomada de decisão mais rápida, maior visibilidade em todo o pipeline de contratação e maior satisfação entre os gerentes de contratação e os candidatos. A inclusão do watsonx.governance ajuda as organizações a documentar decisões baseadas em IA, monitorar o desempenho e mitigar vieses em escala.
E, como Jeff Dudum conclui, "Nossa plataforma possibilita que as empresas contratem com a mesma consistência e confiança exigidas em meus próprios negócios. O que construímos não elimina a conexão humana, mas cria mais espaço para ela.” Ao trazer estrutura e eficiência para as etapas iniciais da triagem, os gerentes de contratação ganham um tempo valioso para interagir diretamente com os candidatos que realmente se encaixam na função. Os candidatos, por sua vez, podem responder às perguntas em um ambiente confortável, que permite que suas personalidades, estilo de comunicação e pontos fortes surjam naturalmente. O resultado é um processo de contratação que parece mais cuidadoso e intencional, garantindo que cada organização possa contratar com o nível de talento que merece.
A Careerforce Pro é uma plataforma de aquisição de talentos impulsionada por IA sediada na área da Baía de São Francisco, Califórnia, projetada para acelerar a contratação por meio de triagem automatizada e avaliação instantânea de candidatos 24 horas por dia, sete dias por semana. A empresa se concentra em melhorar a eficiência de recrutamento para funções de missão crítica e de alto volume.
A Netsmartz é uma empresa de serviços de TI e engenharia digital com sede nos EUA, fundada em 1999, especializada em desenvolvimento de software impulsionado por IA, serviços de nuvem e aumento de equipea. Com mais de 25 anos de experiência e mais de 1.500 profissionais em mais de 10 locais globais, ela apoia empresas no ranking Fortune 500 e startups com soluções tecnológicas personalizadas e escaláveis.
O IBM watsonx oferece recursos de IA de nível empresarial que ajudam as organizações a automatizar fluxos de trabalho, aprimorar a tomada de decisão e escalar de forma responsável com governança integrada. As empresas podem modernizar suas estratégias de aquisição de talentos com uma IA confiável que proporciona ganhos de eficiência mensuráveis.
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IBM, o logotipo IBM, watsonx, watsonx.ai, e watsonx.governance são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em diversas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos são meramente ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com o ambiente e a configuração do cliente.