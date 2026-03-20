A Careerforce Pro fez uma parceria com a Netsmartz, uma parceira de negócios IBM Silver, para transformar desafios complexos de contratação em uma plataforma de recrutamento de SaaS escalável e centrada no cliente. A Netsmartz recomendou o IBM watsonx.ai e o IBM watsonx.governance e trabalhou lado a lado com a Careerforce Pro para criar uma solução de contratação orientada por IA baseada em precisão, escalabilidade e IA responsável.

Utilizando o watsonx.ai, as equipes projetaram um mecanismo de recrutamento inteligente capaz de analisar dados de contratação estruturados e não estruturados (incluindo descrições de cargos e currículos) com compreensão contextual além da correspondência de palavras-chave. Isso permitiu a criação automatizada de descrições de cargos, análise de currículos, pontuação de candidatos e seleção final, mudando a contratação de processos manuais e demorados para um fluxo de trabalho eficiente e totalmente automatizado que escala milhares de aplicações com precisão.

A plataforma também introduziu o IRIS, um assistente de voz com IA que aprimora o engajamento de candidatos em fase inicial. Impulsionado pelo watsonx.ai, o IRIS faz chamadas naturais de triagem na primeira rodada, avalia habilidades e adequação à função, gera relatórios de candidatos e coordena as entrevistas da segunda rodada. Como explica Jeff Dudum, "O que realmente diferencia nossa plataforma é que não estamos substituindo seu ATS — nós o aprimoramos. A Careerforce Pro foi projetada para se sobrepor a seu sistema existente e dar aos gerentes de contratação a clareza para se concentrar nos candidatos certos. Em vez de gastar horas valiosas classificando candidatos não qualificados, sua equipe recebe insights estruturados e praticáveis que criam consistência, transparência e disciplina no processo de triagem. O IRIS passa a ser uma extensão de sua equipe de contratação, conduzindo entrevistas estruturadas, registrando e organizando as respostas dos candidatos e fornecendo informações relevantes para que os administradores possam dedicar seu tempo ao que mais importa: engajar os melhores talentos com rapidez e confiança.

Para garantir transparência e governança de IA responsável, a Careerforce Pro integrou o watsonx.governance, permitindo a documentação de recomendações de IA, monitoramento de desempenho e detecção de viés ou desvio. Com sua colaboração com a Netsmartz e a adoção das tecnologias IBM watsonx, a Careerforce Pro evoluiu para um mecanismo de recrutamento totalmente automatizado, inteligente e confiável. "A IA nos permitiu transformar um processo de contratação antes manual e inconsistente em um fluxo de trabalho escalável e baseado em dados, que oferece velocidade, precisão e melhor alinhamento com os candidatos", afirma Jeff Dudum.