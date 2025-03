Quando a IBM Consulting entrou em cena em 2009-2010, ela teve que navegar por um cenário complexo e incerto. Apesar dos desafios iniciais e das deficiências do fornecedor anterior, a IBM Consulting demonstrou um forte compromisso com a inovação em todo o projeto. A equipe lidou com as restrições tecnológicas e culturais do Estado da Califórnia, considerando cuidadosamente a infraestrutura existente e as normas operacionais do cliente. Ao articular claramente o potencial para a mudança transformadora e mover-se consistentemente em conjunto em direção a uma visão compartilhada, a IBM expandiu com sucesso a compreensão inicial do Estado da Califórnia sobre o que era possível e ajudou a tornar isso realidade. Seu compromisso com o projeto e a perseverança em entender o cliente lançaram as bases para um avanço significativo: um contrato concedido pelo Estado da Califórnia em 2018-2019. Isso marcou um momento crucial, capacitando a IBM a assumir as rédeas no gerenciamento de todo o pacote de aplicações do CA-MMIS.

Com acesso direto ao cliente, a IBM Consulting determinou que o caminho para a transformação deveria começar com a abordagem de serviços voltados para o público e abordagens de segurança para atualizações tecnológicas para o sistema. A equipe de consultoria primeiro estabeleceu credibilidade demonstrando seu conhecimento especializado e compreensão dos recursos da IBM. Em seguida, passaram meses entendendo as aspirações, metas e objetivos desejados do cliente — não apenas a organização e a tecnologia, mas as pessoas que representam o cliente. Ao mapear as necessidades da organização do cliente, a IBM Consulting desenvolveu uma abordagem geral que identificou pontos problemáticos e oportunidades ocultos, mas que ainda seriam aceitáveis e preferidos pela organização do cliente. Essa abordagem empática promoveu um senso de propósito compartilhado e alinhou os esforços da IBM Consulting com os objetivos estratégicos do cliente.

Para dar vida à sua visão, a equipe da IBM Consulting aproveitou seu conhecimento especializado e recursos, colocando o cliente no centro de sua abordagem. Ao empregar metodologias de design thinking do IBM Garage e uma mentalidade ágil, ela enfatizou que sua oferta ia além da tecnologia e pretendia atender melhor ao povo da Califórnia. Ela demonstrou uma compreensão profunda do pessoal do cliente, suas maneiras únicas de pensar e suas motivações, especificamente, como mudar a mentalidade dos administradores do CA-MMIS de "gerentes de processos" para "proprietários de produtos", que geram inovação além da mera melhoria da tecnologia. Essa abordagem centrada no ser humano, juntamente com o histórico comprovado da IBM Consulting de projetos de TI bem-sucedidos do Medicaid, promoveu um ambiente colaborativo e confiável. Esse espírito colaborativo, baseado no respeito mútuo e na comunicação aberta, permitiu que a equipe da IBM Consulting lidasse efetivamente com as preocupações da divisão, navegasse pelas complexidades do projeto e garantisse que a solução final realmente atendesse aos requisitos e aspirações específicos do cliente, incluindo a necessidade crítica de melhorar a satisfação do provedor e simplificar os processos administrativos.