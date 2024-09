Com uma solução orientada por IA que apresenta os empregos certos para os melhores candidatos, a equipe de recrutamento do BuzzFeed acredita que a solução Uncubed capacitará seus gerentes de talentos a tomar decisões de contratação mais bem informadas, mais rapidamente, um recurso essencial à medida que seus negócios crescem.

"A Uncubed se integra sem dificuldades ao nosso próprio sistema de rastreamento de candidatos, o que significa que podemos oferecer a mesma experiência direta e consistente, independentemente de as pessoas se candidatarem via Uncubed ou BuzzFeed.com"diz Geiger."O diferencial crucial da abordagem da Uncubed é a capacidade de apresentar informações que ajudam os candidatos em potencial a decidir se uma de nossas funções é a mais adequada para suas habilidades e experiência.

"Acreditamos que o fato de permitir que os candidatos avaliem se uma função é realmente adequada para eles nesse estágio inicial ajudará nossos gerentes de talentos a gastar menos tempo selecionando candidatos e mais tempo analisando os candidatos de melhor desempenho cujas habilidades estejam estreitamente alinhadas à posição.Quanto mais tempo gastamos em atividades de avaliação que agregam valor, menor é o risco de contratações incorretas e atritos, por isso estamos muito animados com o potencial da solução."

O BuzzFeed já está começando a medir os resultados positivos de sua parceria com a Uncubed.Hoje, 87 por cento dos candidatos do BuzzFeed que chegam por meio do IBM Watson Candidate Assistant, com dados da Uncubed, avançam das entrevistas por telefone para entrevistas presenciais, em comparação com apenas 53 por cento dos candidatos de outras origens.Em outras palavras, o BuzzFeed tem 64% mais chances de convidar candidatos da IBM Watson Candidate Assistant para entrevistas presenciais do que outros candidatos.

Analisando os dados de conversas do IBM Watson Candidate Assistant, a Uncubed continua a descobrir insights para ajudar a BuzzFeed a refinar sua estratégia de recrutamento.

"Embora o piloto ainda esteja em andamento, já estamos coletando alguns dados valiosos do IBM Watson Candidate Assistant", comenta Geiger."Por exemplo, podemos ver a proporção de candidatos para funções de tecnologia versus marketing.Se observarmos que uma área de negócios está atraindo menos candidatos do que esperávamos, podemos agir para aumentar a visibilidade dessas funções, por exemplo, realizando um evento promocional ou uma campanha de marketing digital."

Ele continua: "Conhecer os tipos de perguntas que as pessoas estão fazendo à IBM Watson Candidate Assistant também é valioso para a nossa equipe, pois destaca áreas onde podemos precisar fornecer mais informações aos candidatos.Se observarmos que há perguntas frequentes sobre tópicos como: "Qual é a política de licença parental do BuzzFeed?" ou "Como é a cultura do escritório no BuzzFeed?", podemos criar as páginas relevantes em nosso site para melhor abordá-las de forma mais eficaz"

O BuzzFeed já contratou candidatos por meio de sua parceria com a Uncubed e está entrevistando mais à medida que o piloto continua.

“Para nós, não há melhor prova de eficácia do piloto do que a qualidade dos candidatos que estão chegando, e até agora os resultados são extremamente encorajadores”, conclui Geiger.“Como uma empresa líder em mídia de tecnologia, nosso objetivo é sempre garantir que as melhores pessoas se candidatem aos empregos certos no momento certo.Ao continuar nosso trabalho com a Uncubed, estamos em uma posição forte para atrair, identificar e contratar os melhores talentos para impulsionar nosso crescimento contínuo”.