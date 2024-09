butic The New School

Junto com a SimpleCloud, parceira de negócios da IBM, lançou um ambiente de aprendizado baseado na nuvem para seus alunos. A solução hospedada na IBM® Cloud® permite que os usuários acessem estações de trabalho virtuais com software gráfico de alta qualidade e recursos de processamento por meio de dispositivos thin client para seus cursos de arquitetura, construção e engenharia.

História de desafio de negócios Redução das barreiras ao conhecimento “Nunca pare de aprender” é um mantra consagrado, que incentiva cada um de nós a expandir nosso conjunto de conhecimento, descobrir novas formas de pensar e evoluir para algo melhor.” Ter acesso às informações certas, às ferramentas de treinamento certas, às escolas certas são fatores críticos para adquirir uma nova habilidade e melhorar a situação. No entanto, se os alunos não tiverem os fundos necessários para pagar por esse acesso, ou se não estiverem fisicamente próximos — ou até no mesmo país que — de um desses locais, suas opções de melhoria ficam limitadas. Marco Antonio Fernández, fundador e diretor executivo da butic, quer mudar isso. “Trabalhei no setor da educação nos últimos 20 anos”, observa Fernández. “Fiquei empregado em uma escola espanhola que ensinava utilizando um modelo clássico. Quando um aluno queria praticar fora da sala de aula, precisava ir até a escola e encontrar uma estação de trabalho disponível.” No entanto, esses sistemas eram usados para outras turmas, de modo que a escola não podia garantir que uma determinada estação de trabalho estaria disponível para os alunos quando eles precisassem. Para tornar a educação mais conveniente e inovadora, Fernández imaginou um novo modelo. Em vez de depender tanto de espaços físicos e estações de trabalho, ele queria fazer a transição para uma estratégia mais virtual. “Esqueça o hardware”, continua ele. “Esqueça as licenças de software. Eu queria uma escola onde, com suas mensalidades, você tivesse um espaço de trabalho virtual totalmente licenciado.” Essa nova escola, a butic, não só facilitaria o aprendizado, mas também reduziria a barreira de entrada de estudantes em todo o mundo. Particularmente, uma vez que os tipos de cursos que a escola oferece — arquitetura, engenharia, construção e tecnologia — exigem um ambiente operacional robusto, o que nem sempre é o mais acessível. “Não ensinamos coisas simples”, acrescenta Fernández. “Esse tipo de trabalho precisa de muito processador, muita memória, uma placa gráfica de alta qualidade. Mas há uma grande parte do mundo em que você não pode assumir que um aluno terá os recursos necessários. Apenas pagar as mensalidades pode ser difícil, muito menos pagar vários milhares de dólares por uma estação de trabalho de última geração com gráficos avançados.” Com uma visão sólida, Fernández começou a procurar ajuda para tornar esta nova escola uma realidade.

A marca IBM significa segurança. Significa confiança. Significa muitas coisas — que estamos trabalhando em um ambiente profissional. Marco Antonio Fernández Founder and Chief Executive Officer butic The New School

História de transformação Trabalho virtual Já ciente da parceira de negócios da IBM, a SimpleCloud, Fernández e a butic recorreram à empresa para obter ajuda. “Eles são ‘a’ fazenda de renderização na Espanha”, explica Fernández. “Todos os conhecem. Em qualquer evento, em qualquer festival, você os verá. E eu os conheço pessoalmente há mais ou menos dez anos.” A SimpleCloud forneceu à escola uma solução de estação de trabalho baseada em nuvem de alto desempenho, para que agora os alunos em todo o mundo possam usar seus dispositivos thin client pessoais para acessar o ambiente de aprendizado butic. Por sua vez, a butic criou vários perfis de aprendizagem na solução SimpleCloud que fornecem aos usuários configurações de hardware virtual pré-compiladas e licenças de software relacionadas. “Dentro do meu painel de controle, posso alterar qualquer coisa para configurar um novo perfil”, observa Fernández. “Esse controle é importante, pois alguns dos aplicativos que usamos para nossos alunos têm requisitos técnicos muito específicos. Também podemos garantir facilmente que todas as licenças de um perfil sejam legais.” A escola foi lançada em janeiro de 2019, oferecendo uma série de cursos com foco em arquitetura, construção e engenharia. Somente no primeiro ano, a escola já apoiou quase 400 estudantes globalmente. “Foi importante que a SimpleCloud nos apoiasse a partir de data centers em todo o mundo”, acrescenta Fernández. “Nosso principal mercado não é a Espanha. É a América Latina”. A solução SimpleCloud é hospedada dentro da IBM Cloud pública, contando com IBM Cloud Bare Metal Servers e aproveitando os data centers em Frankfurt, na Alemanha e em Dallas, no Texas. Além disso, o sistema usa a tecnologia VMware para simplificar a configuração e o gerenciamento das áreas de trabalho virtuais.

Para mim, a tecnologia deve atuar como um árbitro do futebol. O melhor árbitro é aquele que não aparece mais que os jogadores. Minha responsabilidade é a educação, então não quero me preocupar com tecnologia. Marco Antonio Fernández Founder and Chief Executive Officer butic The New School

História dos resultados A escola está em sessão Desde o seu lançamento, o ambiente SimpleCloud, apoiado pela IBM Cloud, tem funcionado perfeitamente para a butic, oferecendo um espaço de aprendizagem eficaz e confiável para os alunos. “Para mim, a tecnologia deve ser como o árbitro do futebol”, comenta Fernández. "O melhor árbitro é aquele que passa despercebido. Minha responsabilidade é a educação, então não quero me preocupar com tecnologia, não sou um cara supertécnico.” Essa falta de preocupação também se aplica ao gerenciamento de licenças de software, o que pode ser complicado para uma escola. “Cada aplicativo na SimpleCloud é legal”, observa Fernández. “Há muitas partes do mundo em que essa é uma grande mudança para nossos alunos. Como controlamos o software que eles estão executando, podemos garantir que as coisas estejam sendo tratadas adequadamente.” A escolha de uma estratégia virtual apoiada pela tecnologia SimpleCloud e IBM Cloud também permitiu que a escola evitasse altos custos iniciais de implementação, em vez de construir um modelo operacional que combinasse as despesas de tecnologia — e licenciamento — com o uso real. “Quando comecei a comprar, só tinha o dinheiro no bolso”, recorda Fernández. “A SimpleCloud e a IBM me permitiram executar o projeto com o que eu tinha. Em vez de comprar 100 estações de trabalho por milhares a unidade, meus alunos podem usar thin client. Sem essa economia, não teríamos começado.” A arquitetura virtual também ajuda a reduzir os custos de suporte de TI. “Na minha última escola, eu tinha cinco pessoas consertando máquinas, gerenciando licenças, fazendo tudo”, observa Fernández. “A SimpleCloud cuida de toda a plataforma, por isso não temos pessoal de TI na butic.” Além do serviço superior fornecido pela SimpleCloud, a butic também está satisfeita com o uso da IBM Cloud. “Eu não queria que o provedor de nuvem afetasse meus alunos”, acrescenta Fernández. “Mas, para mim, a marca IBM significa segurança. Significa confiança. Significa muitas coisas — que estamos trabalhando em um ambiente profissional. E eu queria um ambiente profissional para meus alunos.”