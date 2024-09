Trabalhando em estreita parceria com a SmarterProcess, a BURY optou pela plataforma IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) como sua solução principal. A solução da IBM oferece suporte completo à gestão do ciclo de vida do produto, desde as fases de especificações e requisitos até as fases de design, teste, construção, monitoramento e otimização, tanto para produtos físicos quanto de software. O processo de seleção foi apoiado pela SmarterProcess, que forneceu orientação, serviço e suporte para a solução da IBM.

A BURY escolheu implementar a plataforma completa, uma decisão destinada a mitigar os impactos potenciais das instalações individuais de componentes posteriores. O SmarterProcess gerenciou a implementação, que incluiu um ambiente de teste usado para treinar os primeiros grupos de usuários da plataforma em todos os produtos disponíveis.

A SmarterProcess ficou responsável por toda a implementação, inclusive auxiliando a BURY a desenvolver processos que tirassem proveito das novas capacidades oferecidas pelo IBM ELM.

Após uma fase de implementação que durou cerca de três meses, a SmarterProcess ofereceu suporte adicional para desenvolver a plataforma, incluindo a criação de relatórios usando ferramentas de publicação de otimização do ciclo de vida de engenharia da IBM. Para gerenciar a transição, os projetos atuais foram concluídos no sistema existente do BURY, e todos os novos projetos foram iniciados na nova plataforma IBM, eliminando a necessidade de um processo de migração de projeto.

Marcin Blacha, administradora de sistema da BURY, comenta: "Durante a implementação, resolvemos os desafios técnicos e organizacionais, incluindo a introdução de novos processos e respostas do sistema. Ficamos encantados com o apoio do SmarterProcess, suas habilidades e o treinamento abrangente. Tudo foi gerenciado corretamente e dentro do prazo, com aprovação total de nossos engenheiros."

Com o IBM ELM, os dados de todos os processos agora estão centralizados em um único local, formando uma única fonte de verdade para projetos em andamento, bem como um repositório central para armazenamento de dados do produto.

"Anteriormente, armazenar informações em ferramentas diferentes era uma fonte de muitas ambiguidades. Ao usar o IBM ELM como repositório central da BURY, eliminamos esses problemas e melhoramos muito nossos recursos de geração de relatórios", continua Blacha.

Ele acrescenta: "Nós utilizamos gerenciamento de requisitos (DOORS Next) e gerenciamento de processo de qualidade e teste (Test Management), juntamente com mecanismos padrão para relatar dados através do IBM Engineering Jazz Reporting Service e Engineering Publishing." Além disso, usamos o OSLC (Open Services for Lifecycle), um padrão aberto implementado pela IBM como parte da plataforma IBM Engineering. Graças a essa funcionalidade exclusiva, podemos integrar livremente a solução a outros produtos existentes que oferecem suporte aos nossos processos de engenharia."