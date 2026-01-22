O Condado de Broward se transforma com o Maximo Application Suite, aprimorando a eficiência operacional e a execução do trabalho móvel
Os serviços de água e esgoto do Condado de Broward precisavam modernizar sua abordagem de gestão de ativos para acompanhar as demandas operacionais crescentes e os padrões de tecnologia em evolução. Sua infraestrutura existente estava envelhecendo e se aproximando do fim do suporte, o que limitava a funcionalidade e criava desafios para manutenção e escalabilidade. Os esforços anteriores de modernização enfrentaram contratempos, levando a ineficiências e atrasos. A organização precisava de uma solução que pudesse se integrar ao seu ambiente local e, ao mesmo tempo, permitir recursos avançados, como execução de trabalho móvel e rastreamento inteligente de ativos.
Para superar esses desafios, o condado de Broward adotou uma estratégia de nuvem híbrida com tecnologia IBM Cloud Satellite e Red Hat OpenShift, oferecendo a flexibilidade e a velocidade necessárias para a modernização. Eles implementaram o IBM Maximo Application Suite (MAS), incluindo o Maximo Mobile, que se integrou sem dificuldades à sua infraestrutura existente e introduziu recursos de marcação inteligente para maior visibilidade dos ativos.
A implementação do MAS 8 foi rápida, com um ambiente de desenvolvimento e teste configurado em apenas 3 semanas, seguido de produção em dias. Esse cronograma acelerado melhorou significativamente a eficiência operacional. O Maximo Mobile permitiu a execução de trabalho móvel, smart tagging, e acesso futuro a ativos por meio de iPads com mapas em móvel, capacitando a equipe de campo a acessar e Enviar informações diretamente. A solução também melhorou a escalabilidade e o controle sobre as atualizações, reforçando a confiabilidade e o desempenho do sistema.
Os engenheiros de confiabilidade do site do IBM Cloud desempenharam um papel fundamental na aceleração da implementação, apoiando o provisionamento rápido e o gerenciamento contínuo da plataforma. Essa abordagem permitiu que o condado de Broward mantivesse o controle sobre seus dados e, ao mesmo tempo, aproveitasse as tecnologias nativas da nuvem para melhorar a escalabilidade e o desempenho.
No geral, a nova solução forneceu ao Condado de Broward uma base escalável e confiável para o crescimento futuro — capacitando equipes, simplificando o gerenciamento e garantindo que a infraestrutura crítica permaneça suportada e resiliente.
Ao modernizar seu ambiente de gestão de ativos com a abordagem de nuvem híbrida da IBM e o Maximo Application Suite, o Condado de Broward desbloqueou um nível de agilidade que impacta diretamente a entrega de serviços e os custos operacionais. O provisionamento de ambientes de produção agora leva apenas três semanas, uma redução de 90% em relação aos prazos anteriores, acelerando o time to value e permitindo uma resposta mais rápida às necessidades da comunidade. Os ambientes de teste, que antes eram um gargalo para a inovação, agora podem ser implementados em três dias, em vez de várias semanas, dando às equipes a flexibilidade de validar e implementar novos recursos sem demora.
Essa velocidade foi alcançada sem concessões. O condado concluiu uma migração de banco de dados com 100% de sucesso e zero perda de dados, garantindo continuidade e conformidade durante a transição. Olhando para o futuro, espera-se que os esforços futuros de atualização caiam 50%, reduzindo as despesas operacionais e liberando recursos para iniciativas estratégicas.
Juntas, essas melhorias posicionam o condado de Broward para fornecer serviços de água mais confiáveis, adaptar-se rapidamente às mudanças regulatórias e continuar sua transformação digital com confiança.
A Broward County Water and Wastewater Services (WWS) é um Utilitário público que atende um dos condados mais populosos da Flórida. Responsável por fornecer água potável limpa e segura e gerenciar o tratamento de águas residuais para centenas de milhares de residentes, a WWS opera uma rede complexa de infraestrutura que abrange estações de tratamento, estações de bombeamento, tubulações e instalações de serviço. Com um forte compromisso com a sustentabilidade, conformidade regulatória e excelência operacional, a WWS desempenha um papel crítico na proteção da integridade pública e do meio ambiente, garantindo um serviço confiável em toda a região.
Explore como o IBM Maximo pode transformar suas operações de gestão de ativos, aumentando a eficiência e a conformidade.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, o logotipo da IBM e Maximo, nuvem, especialista Labs e Red Hat Openshift são marcas registradas da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.