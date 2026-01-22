Para superar esses desafios, o condado de Broward adotou uma estratégia de nuvem híbrida com tecnologia IBM Cloud Satellite e Red Hat OpenShift, oferecendo a flexibilidade e a velocidade necessárias para a modernização. Eles implementaram o IBM Maximo Application Suite (MAS), incluindo o Maximo Mobile, que se integrou sem dificuldades à sua infraestrutura existente e introduziu recursos de marcação inteligente para maior visibilidade dos ativos.

A implementação do MAS 8 foi rápida, com um ambiente de desenvolvimento e teste configurado em apenas 3 semanas, seguido de produção em dias. Esse cronograma acelerado melhorou significativamente a eficiência operacional. O Maximo Mobile permitiu a execução de trabalho móvel, smart tagging, e acesso futuro a ativos por meio de iPads com mapas em móvel, capacitando a equipe de campo a acessar e Enviar informações diretamente. A solução também melhorou a escalabilidade e o controle sobre as atualizações, reforçando a confiabilidade e o desempenho do sistema.

Os engenheiros de confiabilidade do site do IBM Cloud desempenharam um papel fundamental na aceleração da implementação, apoiando o provisionamento rápido e o gerenciamento contínuo da plataforma. Essa abordagem permitiu que o condado de Broward mantivesse o controle sobre seus dados e, ao mesmo tempo, aproveitasse as tecnologias nativas da nuvem para melhorar a escalabilidade e o desempenho.