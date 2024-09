Como parte de um mandato de seu parceiro Walmart, a BrightFarms começou a usar a tecnologia IBM Blockchain por meio da rede IBM Food Trust. "Como gerente lidando com alimentos da BrightFarms, eu não poderia concordar mais com a decisão do Walmart de usar essa tecnologia", diz Jackie Hawkins, Gerente Sênior de Segurança Alimentar da BrightFarms. "Isso nos dá essa camada adicional de proteção para nossos já avançados programas de segurança alimentar."

Usando o módulo Trace da plataforma IBM Food Trust, a BrightFarms coleta dados sobre cada passo ao longo do processo de cultivo, embalagem e entrega. A empresa usa o IBM Blockchain no IBM Cloud para manter os dados criptografados com segurança e carregar os dados para a plataforma IBM Food Trust em cada etapa do processo, desde o momento em que as sementes são plantadas até aquele no qual as verduras embaladas chegam ao varejista. Após as verduras estarem nas prateleiras, o varejista pode continuar a adicionar dados à plataforma também, incluindo quanto tempo as verduras permanecem na loja e em que temperatura elas estão sendo armazenadas.

A BrightFarms também monitora os indicadores-chave de desempenho (KPIs) na nuvem para ajudá-la a determinar quais culturas produzem os maiores rendimentos. "Com o tempo, podemos analisar culturas de baixo e alto desempenho, o que, por sua vez, nos permite focar apenas nas culturas de maior rendimento e mais bem-sucedidas", diz Hawkins. "Não queremos colocar todos esses recursos, água e nutrientes em colheitas que não têm um ótimo rendimento." Todos os esforços da empresa levam a verduras mais seguras e sustentáveis para seus clientes.