Ao migrar seu ambiente de missão crítica do SAP ECC para o SAP HANA em sistemas IBM, a BRF reduziu suas necessidades de armazenamento de banco de dados e acelerou os processos de negócios principais, ao mesmo tempo em que garantiu que suas práticas de relatórios de RH e impostos atendessem às exigências das novas regulamentações brasileiras.

Com o SAP ECC powered by SAP HANA, hospedado na IBM Power Systems, a BRF reduziu os requisitos de armazenamento de seu banco de dados por uma margem significativa. Everton Cardoso explica: "Nosso banco de dados legado era muito grande em torno de 26 TB, o que dificultou muito o gerenciamento. Quando realizamos a migração com o IBM Services e a SAP, adotamos uma abordagem minuciosa para arquivar e limpar nossos dados, o que nos permitiu reduzir o tamanho do nosso banco de dados para cerca de 10 TB, uma redução de mais de 62%."

Além de reduzir os requisitos de manutenção e armazenamento, o menor banco de dados SAP HANA da BRF ajuda a impulsionar o desempenho dos aplicativos SAP ECC da empresa.

Everton Cardoso afirma: "Desde a atualização para o SAP HANA em IBM Power Systems e IBM Storage, as funções essenciais dentro do SAP ECC agora operam significativamente mais rápido.Anteriormente, eram necessárias oito horas para executar relatórios financeiros no SAP Financial Information Management e mais de duas horas em outros mercados. Com o SAP Financial Information Management funcionando no SAP HANA em sistemas IBM Power, obtivemos melhorias significativas no tempo, reduzindo o processo para apenas oito minutos no Brasil e 90 minutos em outros países, uma redução de 98% nacionalmente e 28% no exterior.

A BRF fez melhorias impressionantes no desempenho em muitos de seus outros processos. Por exemplo, as operações no SAP Controlling, que a BRF utiliza para monitorar e coordenar os custos em toda a empresa, agora estão funcionando em média 50% mais rápido com o SAP HANA on IBM Power Systems. Ao mesmo tempo, os processos de análise de desempenho do BRF levam 37% menos tempo.

A empresa também está impressionada com os recursos independentes de sua nova infraestrutura da IBM. Everton Cardoso comenta: "Tendo trabalhado com a IBM por tanto tempo, já estávamos familiarizados com a qualidade do hardware que ela oferece. Estamos encantados com a confiabilidade, desempenho, segurança e escalabilidade de nossos servidores IBM Power Systems e do array de armazenamento IBM System Storage DS8870. O fato de a IBM hospedar a infraestrutura em seu data center torna o gerenciamento tão fácil e econômico que, se quisermos mais capacidade, tudo o que temos a fazer é pedir, e só pagamos pelo que usamos."

No futuro, a BRF migrará seu SAP Business Warehouse no ambiente SAP HANA para IBM Cloud Bare Metal Servers e está considerando integrar funcionalidades adicionais em suas aplicações SAP. Além disso, a BRF planeja atualizar seu armazenamento para o IBM FlashSystem A9000, para melhorar ainda mais o desempenho.

Everton Cardoso explica: "Temos uma estratégia de TI de longo prazo e, como parte disso, estamos analisando a adição de mais módulos SAP e até mesmo a transição para o SAP S/4HANA. Seja qual for o futuro, sabemos que a IBM Power Systems e o IBM Storage estão bem equipados para lidar com cargas de trabalho em crescimento e manter a agilidade necessária para a expansão global contínua.""

Com suas aplicações SAP ECC impulsionadas pelo SAP HANA em sistemas IBM Power e IBM System Storage, a BRF está no caminho para alcançar total conformidade regulatória com as novas regulamentações trabalhistas do Brasil e está bem posicionada para fortalecer sua posição na vanguarda da indústria global de alimentos.

Everton Cardoso conclui: "Estamos ansiosos para continuar trabalhando com a IBM e aprofundando nossa compreensão mútua, enquanto trabalhamos juntos para estabelecer uma base sólida para o crescimento futuro do BRF."