Após uma extensa revisão de uma variedade de fornecedores, a Bravida decidiu implementar o IBM Planning Analytics para transformar seus processos orçamentários.

Fredrik Larsson lembra: "Convidamos várias empresas para apresentar suas soluções à nossa gerência e aos usuários corporativos, e pedimos que demonstrassem como seu sistema beneficiaria várias divisões de nossa empresa. Ficou claro que o IBM Planning Analytics oferecia uma funcionalidade muito forte que atenderia às nossas necessidades, incluindo uma versatilidade excepcional — e também tinha custo mais reduzido do que as ofertas da concorrência."

A Bravida trabalhou com o Parceiro de Negócios IBM Advectas para implementar o IBM Planning Analytics em um período ambicioso de cinco semanas, a fim de concluir a implementação antes do próximo prazo final orçamentário. Fredrik Larsson comenta: "Já havíamos trabalhado com a Advectas por vários anos, então sabíamos que eles estavam bem familiarizados com nossos sistemas e processos, e realmente compreendiam nossos objetivos estratégicos.

"Quando mencionamos o prazo que tínhamos estabelecido para nós, nosso consultor da Advectas estava estressado, mas determinado! A Advectas nos ajudou a planejar todos os aspectos da implementação até o último detalhe, aperfeiçoando o processo para garantir que entregássemos a implementação dentro do planejamento."

A Bravida optou pelo IBM Planning Analytics hospedado no IBM Cloud para acelerar a implementação e simplificar o gerenciamento contínuo. Fredrik Larsson explica: "A hospedagem do nosso novo sistema no IBM Cloud foi uma decisão fácil. Estávamos ansiosos para fazer o sistema ter o mínimo de manutenção possível, e estávamos totalmente cientes do alto desempenho, disponibilidade, flexibilidade e segurança que o IBM Cloud oferece. A implementação do IBM Planning Analytics no IBM Cloud também nos ajudou a implementar a solução rapidamente, o que foi fundamental para cumprir nosso prazo final — se tivéssemos escolhido uma opção local, nosso prazo de implementação teria sido impossível."

A Bravida concluiu sua implementação básica do IBM Planning Analytics com antecedência, criando um sistema orçamentário fácil de usar para usuários corporativos. Quando gerentes regionais ou de filiais criam seu orçamento, o sistema integra perfeitamente os dados do software de planejamento de recursos empresariais (ERP) e de folha de pagamento da empresa, que são mantidos atualizados pelos gerentes de projetos e serviços ao longo do ano. A solução simplifica o planejamento antecipado para o próximo período.

Assim que a empresa encerrou o processo orçamentário, retomou o trabalho com a Advectas para implementar recursos adicionais para aumentar ainda mais a eficiência e a flexibilidade de seu sistema orçamentário. A empresa também se uniu ao Parceiro de Negócios IBM Addedo para criar uma aplicação que tenha conformidade com o novo regulamento IFRS 16, que exige que as empresas tragam arrendamentos para seus balanços patrimoniais. A política introduz complexidade orçamentária extra para a Bravida, que aluga cerca de 7.000 veículos e algumas centenas de instalações. Com a ajuda do IBM Planning Analytics e da Addedo, a empresa poderá atender às novas diretrizes com facilidade.