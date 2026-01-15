A ambição da Brasil TecPar de estar entre as cinco principais operadoras de telecomunicações do Brasil até 2027 exigiu mais do que expansão de rede, exigiu inteligência operacional. O modelo de consolidação da empresa, integrando vários ISPs regionais, criou um ecossistema complexo de sistemas legados, protocolos diversos e fluxos maciços de dados.

Diariamente, centenas de milhares de alertas de OSS (sistemas de suporte de operações para monitoramento de rede) e BSS (sistemas de suporte de negócios para processos de clientes e faturamento), dispositivos de rede de fibra e data centers de edge competem por atenção, dificultando a priorização de incidentes críticos. A triagem manual retardava os tempos de resposta e aumentava os custos, enquanto problemas recorrentes ameaçavam a confiabilidade do serviço. A ausência de um sistema centralizado para gerenciamento de ativos e ordens de serviço aumentava o desafio, deixando as operações caras e ineficientes. Com o crescimento da base de clientes ultrapassando 1,3 milhão de assinantes e a infraestrutura ampliando para mais de 212.000 quilômetros de fibra, os riscos eram claros: sem uma abordagem unificada e preditiva das operações, o crescimento poderia comprometer a própria experiência que define a promessa da marca da Brasil TecPar — estar próxima para que as pessoas possam ir mais longe.