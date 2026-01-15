Automatização da telecomunicações para escala e desempenho

A Brasil TecPar escala a conectividade por meio da automação e observabilidade orientadas por IA

Vista de uma instalação de telecomunicações ao ar livre com várias antenas parabólicas de satélite.
Superando lacunas de visibilidade e escalonando a manutenção proativa

A ambição da Brasil TecPar de estar entre as cinco principais operadoras de telecomunicações do Brasil até 2027 exigiu mais do que expansão de rede, exigiu inteligência operacional. O modelo de consolidação da empresa, integrando vários ISPs regionais, criou um ecossistema complexo de sistemas legados, protocolos diversos e fluxos maciços de dados.

Diariamente, centenas de milhares de alertas de OSS (sistemas de suporte de operações para monitoramento de rede) e BSS (sistemas de suporte de negócios para processos de clientes e faturamento), dispositivos de rede de fibra e data centers de edge competem por atenção, dificultando a priorização de incidentes críticos. A triagem manual retardava os tempos de resposta e aumentava os custos, enquanto problemas recorrentes ameaçavam a confiabilidade do serviço. A ausência de um sistema centralizado para gerenciamento de ativos e ordens de serviço aumentava o desafio, deixando as operações caras e ineficientes. Com o crescimento da base de clientes ultrapassando 1,3 milhão de assinantes e a infraestrutura ampliando para mais de 212.000 quilômetros de fibra, os riscos eram claros: sem uma abordagem unificada e preditiva das operações, o crescimento poderia comprometer a própria experiência que define a promessa da marca da Brasil TecPar — estar próxima para que as pessoas possam ir mais longe.
até 15x capacidade de escuta de rede expandida Mais de 70% redução no ruído de alerta 84% resposta mais rápida a incidentes de interrupção de fibra
A IBM foi essencial para transformar nossa visão de automação cognitiva em realidade. O CORTEX marca nossa busca por excelência operacional e inovação no setor de telecomunicações.
Wendel de Melo COO Brasil TecPar
Criação de operações preditivas para escala e confiabilidade

Para sustentar seu crescimento e cumprir sua visão de conectividade nacional, a Brasil TecPar introduziu o CORTEX, um centro de operações de rede cognitiva projetado para escala e confiabilidade. No núcleo do CORTEX está o IBM® Maximo Application Suite, que gerencia ativos como mais de 3.300 sites de rede, mais de 212.000 km de infraestrutura de fibra e data centers de edge. O Maximo automatiza a criação de ordens de serviço, vincula os incidentes aos ativos afetados e permite a manutenção proativa, reduzindo o downtime e os envios desnecessários para o campo. O IBM Cloud Pak for AIOps atua como a camada cognitiva para observabilidade e correlação de eventos, filtrando ruídos de alerta e prevendo falhas antes que ocorram. Juntos, transformam as operações de uma resolução reativa de problemas em uma resiliência preditiva baseada em dados.

A implementação seguiu a metodologia IBM Garage, acelerando o projeto e a implementação por meio de práticas ágeis e frameworks de governança para garantir a adoção e o ROI mensurável.
Alcançando a excelência operacional por meio da automação impulsionada por IA

O impacto do CORTEX foi imediato e profundo. A Brasil TecPar expandiu a capacidade de escuta da rede em até 15 vezes, passando de 20 mil para 250 mil alertas por dia. Atualmente, a plataforma monitora mais de 3.300 locais de rede em nove estados e no Distrito Federal, gerenciando mais de 212.000 quilômetros de fibra, processando até 300.000 alertas diários com inteligência preditiva. A correlação automatizada de eventos e a emissão de tickets reduziram drasticamente o tempo médio de resolução (MTTR), enquanto o ruído de alerta caiu mais de 70%, liberando os engenheiros de triagens repetitivas. A integração com o IBM Maximo automatizou a criação de ordens de serviço e vinculou os incidentes aos ativos afetados, simplificando a manutenção e reduzindo os envios desnecessários para o campo. Esses ganhos fortaleceram a confiabilidade do serviço e aceleraram a jornada da Brasil TecPar em direção a operações proativas e baseado em dados — impulsionadas pelo IBM Maximo Application Suite e pelo IBM Cloud Pak for AIOps.
Sobre a Brasil TecPar

A Brasil TecPar, sediada em São Paulo, em outubro de 2025, com a aquisição da All Rede e da OnNet, tornou-se a quinta maior provedora de banda larga fixa do país. Fundada em 1995, tornou-se um grupo nacional de telecomunicações por meio de fusões e aquisições, completando 57 aquisições e integrando marcas como Amigo, Ávato, Blink, ALT e Sempre. Atendendo a mais de 1,3 milhão de assinantes em nove estados e no Distrito Federal com mais de 212.000 km de rede de fibra, pretende ficar entre as cinco principais operadoras do Brasil até 2027.

 Componentes da solução IBM Cloud Pak para AIOps IBM Garage IBM Maximo Application Suite
Otimize o desempenho com o IBM Maximo e o monitoramento integrado com IA

O IBM Maximo Application Suite ajuda a aumentar o desempenho dos ativos, minimizar o downtime e acelerar a inovação por meio do monitoramento e da manutenção preditiva impulsionados por IA.

 Saiba mais sobre o IBM Maximo Ver mais estudos de caso
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Garage e IBM Maximo Application Suite são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.

Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 