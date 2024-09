Com o SAP S/4HANA em execução nas soluções IBM Power e IBM FlashSystem, a BPW-Hungária ganhou a base sólida necessária para fazer com que seus esforços de transformação digital se tornassem equipamentos de alto nível. A empresa agora está aproveitando seus novos recursos de automação de processos de negócios para aumentar a eficiência operacional e prever e se adaptar melhor às flutuações no mercado causadas pela pandemia da COVID-19.



"A longo prazo, a análise em tempo real do SAP S/4HANA nos capacitará a alinhar mais de perto nossas previsões de vendas com a produção e logística", afirma Medvegy. "O resultado será uma melhor relação custo-benefício para a BPW-Hungária e prazos de entrega mais curtos para nossos clientes, ajudando-nos a garantir que eles tenham todo o equipamento de que precisam para superar os desafios enfrentados pelo setor agrícola."

De forma crucial, com o IBM Power e o IBM Storage como suas plataformas para o SAP S/4HANA, a BPW-Hungária obterá esses benefícios com um custo total de propriedade (TCO) significativamente menor do que as plataformas x86 comparáveis. "Em um período de cinco anos, o IBM Power e o IBM FlashSystem oferecem à BPW-Hungária um TCO 20% menor do que uma solução equivalente baseada no x86", confirma Medvegy.

Embora sua jornada de transformação digital esteja apenas começando, a BPW-Hungária está confiante de que o SAP S/4HANA nos servidores IBM Power E950 é a plataforma ideal para realizar suas aspirações de longo prazo do Industry 4.0. A empresa planeja implementar tecnologias de sensores da Internet das Coisas Industrial (IIoT) em sua fábrica, gerando dados operacionais detalhados que ajudarão a liberar mais eficiência.

"Vemos que a integração de nossas operações (tanto na BPW-Hungária quanto no grupo como um todo) levará a uma flexibilidade aprimorada, maior cooperação e uma vantagem competitiva mais acentuada", conclui Medvegy. "Com as soluções da IBM e SAP, estamos obtendo insights mais profundos sobre nosso processo de negócios de ponta a ponta, o que, em última análise, nos ajudará a oferecer uma maior qualidade de serviço a clientes em todo o setor agrícola."