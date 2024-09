Quando a Boydak Holding decidiu adotar o SAP HANA, seus sistemas SAP mais complexos eles estavam sendo executados no IBM AIX® em servidores IBM Power System E870 com bancos de dados Oracle, e o grupo também tinha instâncias menores em servidores x86 sendo executados no Solaris e Microsoft Windows.



A empresa decidiu implementar o banco de dados SAP HANA em seus servidores IBM Power System E870 existentes.Ao fazer isso, a Boydak Holding aproveitou a arquitetura Tailored Datacenter Integration, que permite aos clientes aproveitar os componentes de hardware e infraestrutura existentes para seu ambiente SAP HANA, em vez de comprar novos dispositivos para cada instância do SAP HANA.



“Escolhemos executar o SAP HANA na plataforma IBM Power Systems porque a tecnologia de particionamento lógico dos servidores oferece flexibilidade para nos ajudar a gerenciar com eficiência as operações dinâmicas”, explica Ramazan Yildirim.“Além disso, ao concluir uma implementação Tailored Datacenter Integration do SAP HANA usando nossos próprios recursos internos qualificados, pudemos aproveitar nossos servidores IBM Power Systems existentes para oferecer suporte à nova implementação do SAP HANA, maximizando o valor de nosso investimento em hardware.”



Um servidor Power System E870 está localizado em cada um dos dois data centers da empresa.Os servidores são virtualizados com a tecnologia IBM PowerVM® e hospedam instâncias de guests do SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo ao ibm.com).Para aumentar a resiliência, a Boydak Holding usa a replicação do sistema SAP HANA síncrona in-memory junto com a SUSE Linux Enterprise High Availability Extension para espelhar o SAP HANA entre seus dois locais.



Até o momento, a Boydak Holding migrou os bancos de dados de três grandes sistemas SAP para o SAP HANA, com mais dois seguindo o mesmo caminho em um futuro próximo. Paralelamente, a empresa atualizou seus aplicativos SAP ERP de SAP ECC 6 EHP 5 para SAP ECC 6 EHP 7 – um pacote de melhorias que oferece maior funcionalidade.