O combate às fraudes agora tem dois requisitos adicionais: proteger a confidencialidade dos dados pessoais e garantir uma experiência ideal para o cliente. Para ajudar nesta missão, o BoursoBank optou por trabalhar com a solução IBM Security Trusteer.

Os clientes de serviços bancários online estão cada vez mais vulneráveis às fraudes. Embora as barreiras de segurança tenham sido reforçadas com táticas como a autenticação de dois fatores, os métodos utilizados pelos hackers estão em constante mudança. O phishing representa mais da metade de todos os casos. Os clientes recebem um e-mail que parece um documento oficial da própria instituição bancária. Na verdade, este e-mail leva a um site fraudulento que roubará os códigos de acesso dos clientes quando estes tentarem fazer login. Os hackers também podem fazer ligações telefônicas. Eles usam informações pessoais coletadas na internet para persuadir os clientes a revelar os códigos pessoais ou realizar operações que permitam aos hackers ter acesso às contas ou aos computadores pessoais das vítimas. Um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (INSEE) no final de 2021 mostrou que 35% dos utilizadores europeus de internet foram expostos a phishing e 30% encontraram software malicioso nos próprios equipamentos de acesso à internet.

Com mais de cinco milhões de clientes, o BoursoBank priorizou a luta contra fraudes e proteção ao cliente. Estes são os problemas que afetam as operações, as finanças e a imagem da empresa em termos de clientes e parceiros.

Implementar medidas antifraude é um processo complexo: com quase 1.000 ações de gerenciamento de conta acessíveis online no BoursoBank, a área de monitoramento é muito extensa. Por motivos de confidencialidade, o BoursoBank não permite que a solução antifraude acesse os dados pessoais dos clientes. Portanto, a análise é baseada em critérios técnicos ou comportamentais protegidos durante a conexão. Além disso, os prazos devem ser muito curtos, tanto para evitar clientes inconvenientes que estejam consultando de forma legítima as próprias contas quanto para combater de forma rápida qualquer tentativa de fraude.