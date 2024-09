As funções centrais de RH do Grupo BMW estão localizadas em Munique, Alemanha. Internacionalmente, existem três regiões de RH, responsáveis pela governança e direção de RH e atividades operacionais específicas: a HR Region Asia Pacific, Middle East and Africa, e HR Region Europe. Nessas regiões, as equipes individuais de RH são responsáveis por apoiar as organizações do BMW Group em seus países com serviços que incluem recrutamento, planejamento salarial e orçamentário, remuneração e benefícios dos funcionários e saúde e bem-estar. Essas equipes compartilham dados específicos de RH com as regiões de RH, que, por sua vez, se reportam à sede do Grupo na Alemanha.

"O que é medido, melhora e equipes em nossas regiões globais de RH nos reportam vários indicadores-chave de RH", continua o porta-voz. "Além de estatísticas básicas, como o número de funcionários, essas equipes continuamente medem KPIs, como diversidade de gênero, rotatividade de pessoal e referências salariais, bem como taxas de conclusão de programas de treinamento no local de trabalho e taxas de acidentes ocupacionais. Esses números regionais são extremamente importantes, pois nos permitem responder a perguntas sobre esses tópicos de nossos stakeholders, o que define a estratégia de talento de alto nível para o BMW Group."