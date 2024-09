Alguns critérios eram particularmente importantes para os auditores da BKW durante a elaboração da proposta. Por um lado, o foco principal da solução de análise de dados precisava estar no suporte estratégico e operacional para a alta gerência. O Group Controlling precisava ser capaz de fazer alterações flexíveis na estrutura de dados em poucas horas, levando em consideração novas fontes de dados ou categorias, por exemplo. Além disso, o novo pacote de análise de dados precisava representar vários KPIs, como indicadores financeiros, não financeiros, técnicos e específicos do mercado. Os relatórios de negócios mensais deveriam estar disponíveis até o dia 10 do mês seguinte, no máximo. Além do mais, deveria ser possível simular mudanças organizacionais e atualizar relatórios anteriores. O fluxo de trabalho e a comunicação com todos os envolvidos no processo também precisavam ser incluídos, assim como uma distribuição rápida e simples dos relatórios.

No entanto, a questão crucial no final das contas era quem poderia oferecer a melhor solução em termos de relatórios sobre os serviços da BKW, pois isso ainda era feito com planilhas do Excel. A IBM causou a melhor impressão aqui, com seu pacote do IBM Planning Analytics , uma versão mais nova e aprimorada do IBM® Cognos TM1. Foram a flexibilidade e a facilidade de uso do software que conquistaram a equipe. Os auditores podem adicionar novas organizações bem rápido, junto com todos os seus dados primários, realocá-los, mostrar diferentes estruturas organizacionais paralelamente ou adaptar as visualizações e análises a novos requisitos. Essas qualidades são particularmente benéficas em vista do rápido crescimento heterogêneo que o grupo tem vivenciado.

A instalação do IBM Planning Analytics ocorreu sem problemas e, como resultado, foi concluída com rapidez. Uma pequena equipe do Group Controlling executou o projeto paralelamente ao seu trabalho diário e foi treinada por especialistas da IBM durante o processo. Graças a essa supervisão pessoal, os auditores da BKW aprenderam rapidamente a gerar os modelos necessários para fins específicos usando os dados. Na verdade, eles conseguiram criar seus próprios relatórios em poucos dias. Algumas semanas depois, conseguiram até fazer alterações nos modelos ou nos dados por conta própria.