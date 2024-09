A BHSF constrói locais de trabalho melhores por meio de seus serviços de saúde e bem-estar. Para garantir que os trabalhadores possam acessar esses serviços quando necessário, a BHSF adquiriu um seguro contra períodos de inatividade, envolvendo o parceiro de negócios da IBM, Meridian IT, para hospedar aplicativos essenciais em um ambiente de nuvem de alta disponibilidade executado em servidores IBM® Power Systems™

Desafio de negócio Para tornar seus serviços de saúde e bem-estar no local de trabalho acessíveis em todo o Reino Unido, a BHSF não pode permitir interrupções em seus sistemas essenciais. A empresa decidiu reduzir o risco de inatividade não planejada.

Transformação A BHSF transferiu seus principais aplicativos para servidores IBM Power Systems hospedados e gerenciados pela Meridian, obtendo novos recursos, como criptografia e mascaramento de dados, além de maior disponibilidade.

Resultados Aumento de 567% nas solicitações processadas diariamente, com o suporte de tecnologia IBM de alta performance. 1 FTE salvado no gerenciamento de TI, liberando a equipe para se concentrar na inovação Recupera os dados em minutos após um desastre, em comparação com o período de 48 horas.

história de desafio de negócios Abraçando a transformação digital As pessoas trabalham melhor quando se sentem no seu melhor. Como resultado, investir no bem-estar físico, mental e financeiro dos funcionários traz benefícios para todos: o funcionário, o empregador e a sociedade em geral. A BHSF é uma organização sem fins lucrativos fundamentada nesse princípio. Com uma história de sucesso desde 1873, a BHSF contribui para criar locais de trabalho melhores ao ajudar indivíduos a obterem o suporte necessário para florescerem. Nos últimos anos, a organização embarcou em uma transformação digital para ajudar a garantir que seus serviços estejam em sintonia com as necessidades de seus clientes. Richard Evanson, diretor de TI e projetos do grupo na BHSF, explica: "Antes, a maioria das nossas solicitações eram enviadas e processadas em papel. Hoje, metade de todas as solicitações chegam por meio de nosso portal on-line e são gerenciadas digitalmente de ponta a ponta. Embora a automação ajude nossa equipe a trabalhar com mais eficiência, ela também coloca altas demandas em nossos sistemas de TI. À medida que a proporção de aplicativos digitais aumenta ano a ano, a disponibilidade de nossos sistemas de TI está se tornando mais importante do que nunca." Para proteger contra interrupções em seus serviços, a BHSF começou a procurar uma alternativa mais robusta à sua infraestrutura de TI existente. Simultaneamente, a organização percebeu uma oportunidade de aprimorar suas capacidades de segurança da informação e aliviar sua equipe de TI de tarefas de gerenciamento demoradas. “Nossos clientes dependem de que nossos serviços estejam disponíveis quando eles precisarem, então tempo de inatividade não pode ser uma realidade para nós”, diz Richard. “A pandemia de COVID-19 gerou uma demanda maior por apoio à saúde mental e estávamos determinados a apoiar nossos 350.000 segurados durante a crise e depois. Decidimos que era o momento certo para procurar especialistas em infraestrutura em quem pudéssemos confiar, para que pudéssemos nos concentrar ainda mais em nossos clientes.”

História de transformação Transição sem dificuldades para a nuvem A BHSF conta com um conjunto de aplicativos comerciais personalizados executados em um ambiente IBM i em servidores IBM Power Systems. A organização decidiu migrar esses sistemas para a última geração da tecnologia IBM Power Systems em um ambiente de nuvem hospedado e gerenciado pelo Meridian (link externo ao ibm.com). "A IBM Power Systems tem sido o núcleo da nossa transformação digital", comenta Richard. "Nossos servidores fornecem tudo o que precisamos para atender nossos clientes de forma eficaz e oferecer suporte a 80% dos negócios de BHSF. Optamos por terceirizar integralmente nosso ambiente Power Systems para a Meridian, o que demonstra nossa confiança neles. Eles eram a opção mais experiente e econômica, e fornecem valor muito além dos serviços de hospedagem." Com a ajuda da Meridian, a BHSF migrou para o data center da Meridian sem problemas. A equipe Meridian criou dois ambientes de nuvem e os configurou para replicação contínua de dados. O BHSF também se beneficia da conectividade de rede totalmente redundante, permitindo resiliência sem precedentes. Richard relembra: "Trabalhando juntas, a BHSF e a Meridian concluíram a migração para a nuvem sem problemas, sem nenhum impacto negativo nos negócios. Na verdade, a maioria dos usuários nem percebeu que algo havia mudado, exceto que seus aplicativos estavam sendo executados um pouco mais rápido do que antes." Graças à Meridian, a BHSF está agora em execução na versão mais recente do sistema operacional IBM i e tem acesso à funcionalidade mais recente da IBM Power Systems. Especificamente, a organização está empregando criptografia e ofuscação de dados para melhorar sua oferta aos clientes. "Com os serviços de nuvem da Meridian, temos as mais recentes inovações da IBM ao nosso alcance", diz Richard. "Agora que podemos criptografar dados em repouso, ficou mais fácil do que nunca trabalhar com empresas altamente regulamentadas no governo e na área da saúde. Usando mascaramento de dados, podemos testar o uso de dados em tempo real ofuscados sem qualquer risco de comprometer a privacidade de nossos clientes. Isso nos permite desenvolver e lançar novos serviços no mercado com mais rapidez, mantendo a conformidade e protegendo nossos clientes.”

História de resultados Operações mais enxutas e eficazes A BHSF está aproveitando a tecnologia IBM de alto desempenho para responder mais rapidamente aos clientes e ajudar os trabalhadores em todo o Reino Unido a acessar os serviços de saúde e bem-estar de que necessitam com maior rapidez. O ambiente IBM Power Systems oferece suporte a uma nova solução de automação de processos robóticos, que agiliza tarefas manuais e reduz ainda mais os tempos de resposta. "Aumentamos a nossa taxa diária de processamento de solicitações de 150 para 1.000 solicitações por pessoa por dia." comenta Richard "Emitimos agora 4.000 faturas por mês. Nossa transformação digital continua em ritmo acelerado, e a tecnologia IBM Power Systems de alto desempenho desempenhando teve um papel fundamental nisso." Ao migrar para a nuvem, a BHSF também liberou mais tempo para se dedicar às prioridades estratégicas, confiante de que seu ambiente de TI está em boas mãos. A organização está investindo esse tempo extra em inovação, contribuindo para a preservação de sua posição de liderança. "A decisão de terceirizar nosso ambiente IBM Power Systems para a Meridian nos proporcionou a liberação do equivalente a um funcionário em tempo integral e, quando se trata de uma equipe de 13 pessoas, isso faz uma grande diferença", diz Richard. "Não precisamos manter as habilidades de infraestrutura internas, pois a equipe da Meridian de especialistas dedicados em IBM Power Systems e IBM i opera o hardware para nós. Ao mesmo tempo, ganhamos acesso a novos e valiosos recursos do IBM Power Systems que contribuem diretamente para nossa vantagem competitiva - e a Meridian garante que possamos usá-los em todo o seu potencial." No caso improvável de um problema técnico, o BHSF agora pode se recuperar muito mais rápido. Como resultado, a organização pode oferecer aos clientes maior continuidade do serviço, cumprindo seu objetivo de estar presente sempre que necessário. Richard conclui: "Trabalhando com Meridian, reduzimos nosso objetivo de ponto de recuperação para que possamos restaurar os dados em alguns minutos após um desastre, em vez de 48 horas, o que significa muito para nossos clientes. E o que é ainda melhor, alcançamos tudo isso mantendo os custos de TI estáveis e mudando nossos gastos de CAPEX para OPEX. Com a ajuda da IBM e da Meridian, estamos sempre alcançando nosso objetivo de colocar as necessidades de nossos clientes em primeiro lugar."



