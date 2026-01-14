Acelerando a transformação dos negócios com uma plataforma SAP de última geração

A Bell prepara o terreno para agilidade e crescimento com o SAP S/4HANA e a IBM® Consulting

Modernização de ambientes SAP para viabilizar uma transformação escalável

A Bell é a maior empresa de comunicações do Canadá em receita total e conexões combinadas de clientes. A empresa lidera em redes avançadas de fibra e sem fio, serviços empresariais e mídia digital.

A empresa precisava de um ambiente SAP personalizado para dar suporte a processos financeiros, de cadeia de suprimentos e operacionais que abrangem diversas unidades de negócios, centenas de interfaces e terabytes de dados históricos. Essa complexidade tornava cada vez mais difícil se adaptar às necessidades de negócios em constante evolução. A Bell precisava orquestrar uma transformação em larga escala de seus sistemas SAP, que não apenas modernizasse sua infraestrutura, mas também estabelecesse a base para inovação futura, agilidade e operações com foco em nuvem.
44% redução no volume de dados de 18 TB para 10 TB 25.000 objetos personalizados remediados com sucesso 15.000 usuários no SAP S/4HANA nativo da nuvem
A migração bem-sucedida para o S/4HANA representa um momento decisivo para a nossa organização. Essa conquista, entregue no prazo e dentro do orçamento com nosso parceiro IBM, nos fornece uma plataforma moderna e escalável para impulsionar a inovação e alcançar nossos objetivos estratégicos. A dedicação e a expertise da equipe garantiram o mínimo de interrupção às nossas operações de negócios principais.
Thierry Chaumont Vice-presidente sênior de controladoria e impostos BCE & Bell
Entregando uma transformação financeira integrada, habilitada por SAP, na nuvem

A Bell fez parceria com a IBM Consulting para entregar uma plataforma de próxima geração dentro do orçamento, em apenas 16 meses. O SAP ERP Central Component (ECC) da Bell foi migrado para o SAP S/4HANA e o Google Cloud, reduzindo o volume de dados de 18 TB para 10 TB e aprimorando a experiência do usuário com o SAP Fiori. Como parte do projeto, diversos sistemas SAP adjacentes, incluindo Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) e Business Planning and Consolidation (BPC), também foram migrados para o Google Cloud.

A IBM reuniu a equipe certa para o sucesso, incluindo as parceiras de negócios da IBM SNP e smartShift. A plataforma orientada por software da SNP para transformação seletiva de dados possibilita uma compreensão rápida do complexo cenário SAP da Bell e a migração eficiente de grandes volumes de dados. A smartShift trouxe recursos de remediação de código impulsionados por IA, ajudando a modernizar e preparar para o futuro mais de 25.000 objetos personalizados de programação avançada de aplicações de negócios (ABAP), reduzindo riscos da transição e ajudando a garantir a manutenção de longo prazo.

Usando o IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, a equipe simplificou a migração de mais de 700 interfaces e ajudou a garantir a continuidade dos negócios em linhas críticas da operação. Os serviços de modernização de aplicações da IBM e os serviços de consultoria financeira da IBM ajudaram a aprimorar ainda mais as operações da Bell, acelerando a geração de relatórios, encurtando os ciclos de fechamento e viabilizando decisões baseadas em dados mais rápidas e estratégicas.
Essa atualização para o SAP S/4HANA na Bell não foi apenas uma renovação de sistema; foi um avanço fundamental. Ao priorizar qualidade e execução sem dificuldades com a IBM, transformamos uma de nossas plataformas mais críticas e complexas em uma base escalável e estrategicamente vital, sustentando diretamente nossa estratégia abrangente de transformação da Bell e liberando novas possibilidades.
Sergio Carriero Diretor de entrega de TI Soluções tecnológicas corporativas
Criando uma base para valor futuro e agilidade nos negócios

A Bell agora opera em um ambiente SAP S/4HANA simplificado e habilitado para nuvem, que dá suporte a mais de 15.000 usuários em diversas linhas de negócios. O novo sistema oferece desempenho mais rápido, maior escalabilidade e resiliência aprimorada, capacitando as equipes a trabalhar com mais eficiência e a responder às necessidades do negócio com agilidade.

Alguns dos principais resultados incluem:

  • 15.000 usuários atendidos em um ambiente SAP S/4HANA nativo em nuvem, ampliando a escalabilidade
  • Redução de 44% no volume de dados, de 18 TB para 10 TB, otimizando o desempenho do sistema
  • Mais de 25.000 objetos personalizados remediados, reduzindo a complexidade e o risco operacional
  • Mais de 700 interfaces migradas, ajudando a garantir integração contínua entre os processos de negócios
  • 143 códigos de empresa simplificados para 57

A IBM continua apoiando a Bell como parceira estratégica, ajudando a empresa a evoluir seus recursos de TI e finanças.
Sobre a Bell

A Bell é considerada a maior empresa de comunicações do Canadá, liderando redes avançadas de fibra e sem fio, serviços empresariais e mídia digital. Ao oferecer tecnologia de próxima geração que aproveita soluções baseadas em nuvem e orientadas por IA, a empresa mantém clientes conectados, informados e entretidos, ao mesmo tempo em que permite que negócios concorram em escala global.

