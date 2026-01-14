A Bell fez parceria com a IBM Consulting para entregar uma plataforma de próxima geração dentro do orçamento, em apenas 16 meses. O SAP ERP Central Component (ECC) da Bell foi migrado para o SAP S/4HANA e o Google Cloud, reduzindo o volume de dados de 18 TB para 10 TB e aprimorando a experiência do usuário com o SAP Fiori. Como parte do projeto, diversos sistemas SAP adjacentes, incluindo Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) e Business Planning and Consolidation (BPC), também foram migrados para o Google Cloud.

A IBM reuniu a equipe certa para o sucesso, incluindo as parceiras de negócios da IBM SNP e smartShift. A plataforma orientada por software da SNP para transformação seletiva de dados possibilita uma compreensão rápida do complexo cenário SAP da Bell e a migração eficiente de grandes volumes de dados. A smartShift trouxe recursos de remediação de código impulsionados por IA, ajudando a modernizar e preparar para o futuro mais de 25.000 objetos personalizados de programação avançada de aplicações de negócios (ABAP), reduzindo riscos da transição e ajudando a garantir a manutenção de longo prazo.

Usando o IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, a equipe simplificou a migração de mais de 700 interfaces e ajudou a garantir a continuidade dos negócios em linhas críticas da operação. Os serviços de modernização de aplicações da IBM e os serviços de consultoria financeira da IBM ajudaram a aprimorar ainda mais as operações da Bell, acelerando a geração de relatórios, encurtando os ciclos de fechamento e viabilizando decisões baseadas em dados mais rápidas e estratégicas.