A Bell prepara o terreno para agilidade e crescimento com o SAP S/4HANA e a IBM® Consulting
A Bell é a maior empresa de comunicações do Canadá em receita total e conexões combinadas de clientes. A empresa lidera em redes avançadas de fibra e sem fio, serviços empresariais e mídia digital.
A empresa precisava de um ambiente SAP personalizado para dar suporte a processos financeiros, de cadeia de suprimentos e operacionais que abrangem diversas unidades de negócios, centenas de interfaces e terabytes de dados históricos. Essa complexidade tornava cada vez mais difícil se adaptar às necessidades de negócios em constante evolução. A Bell precisava orquestrar uma transformação em larga escala de seus sistemas SAP, que não apenas modernizasse sua infraestrutura, mas também estabelecesse a base para inovação futura, agilidade e operações com foco em nuvem.
A Bell fez parceria com a IBM Consulting para entregar uma plataforma de próxima geração dentro do orçamento, em apenas 16 meses. O SAP ERP Central Component (ECC) da Bell foi migrado para o SAP S/4HANA e o Google Cloud, reduzindo o volume de dados de 18 TB para 10 TB e aprimorando a experiência do usuário com o SAP Fiori. Como parte do projeto, diversos sistemas SAP adjacentes, incluindo Business Objects Data Services (BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services (APSS) e Business Planning and Consolidation (BPC), também foram migrados para o Google Cloud.
A IBM reuniu a equipe certa para o sucesso, incluindo as parceiras de negócios da IBM SNP e smartShift. A plataforma orientada por software da SNP para transformação seletiva de dados possibilita uma compreensão rápida do complexo cenário SAP da Bell e a migração eficiente de grandes volumes de dados. A smartShift trouxe recursos de remediação de código impulsionados por IA, ajudando a modernizar e preparar para o futuro mais de 25.000 objetos personalizados de programação avançada de aplicações de negócios (ABAP), reduzindo riscos da transição e ajudando a garantir a manutenção de longo prazo.
Usando o IBM Rapid Move for SAP S/4HANA, a equipe simplificou a migração de mais de 700 interfaces e ajudou a garantir a continuidade dos negócios em linhas críticas da operação. Os serviços de modernização de aplicações da IBM e os serviços de consultoria financeira da IBM ajudaram a aprimorar ainda mais as operações da Bell, acelerando a geração de relatórios, encurtando os ciclos de fechamento e viabilizando decisões baseadas em dados mais rápidas e estratégicas.
A Bell agora opera em um ambiente SAP S/4HANA simplificado e habilitado para nuvem, que dá suporte a mais de 15.000 usuários em diversas linhas de negócios. O novo sistema oferece desempenho mais rápido, maior escalabilidade e resiliência aprimorada, capacitando as equipes a trabalhar com mais eficiência e a responder às necessidades do negócio com agilidade.
Alguns dos principais resultados incluem:
A IBM continua apoiando a Bell como parceira estratégica, ajudando a empresa a evoluir seus recursos de TI e finanças.
A Bell é considerada a maior empresa de comunicações do Canadá, liderando redes avançadas de fibra e sem fio, serviços empresariais e mídia digital. Ao oferecer tecnologia de próxima geração que aproveita soluções baseadas em nuvem e orientadas por IA, a empresa mantém clientes conectados, informados e entretidos, ao mesmo tempo em que permite que negócios concorram em escala global.
A IBM Consulting é onde a expertise confiável encontra a IA de ponta. Ao orientar, projetar, construir e operar inovações de negócios que importam, a IBM Consulting ajuda você a superar seus desafios mais complexos e a alcançar resultados reais e mensuráveis.
