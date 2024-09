“IBM e BBVA discutiram conceitos de IA geracional algum tempo atrás. Nós dois acreditamos imediatamente e criamos essa equipe e começamos. Para nós, isso fez toda a diferença: além do conhecimento precoce, foi muito valorizado porque nos permitiu nos preparar para o que está por vir e o que virá.



Durante nossa jornada com a IA generativa, vimos uma transformação notável no BBVA. Trabalhando em estreita colaboração com a IBM, aproveitamos o poder da análise de dados avançada, do aprendizado de máquina e, agora, da inteligência artificial generativa. Essa mudança de paradigma mudou fundamentalmente a forma como abordamos a IA. Não é apenas "plug & play"; trata-se de habilidade colaborativa, modelos de ajuste fino e liberar o potencial dentro de nossa organização. A parceria com a IBM, com sua experiência e nossa visão compartilhada, tem sido fundamental para nos ajudar a navegar com sucesso nesse caminho transformador. E então, acho que é muito importante trabalhar na equipe de negócios com quem conhece muito bem os modelos, e esse me parece ser o fator de diferenciação que temos em nosso trabalho juntos."



Ricardo Martín Manjón

Chefe Global de Dados

BBVA