Com o Atlas, a Bay Point Advisors reduziu o tempo de avaliação e pesquisa de documentos de horas para segundos, acelerando a devida diligência e melhorando a capacidade de resposta do cliente. A plataforma fornece respostas fundamentadas e respaldadas por citações que reduzem as taxas de erro e minimizam alucinações, garantindo maior confiança nas decisões de investimento. Os consultores relatam ganhos significativos de produtividade à medida que a varredura manual é substituída por consultas automatizadas e conversacionais. A governança permanece forte com permissões em nível de documento aplicadas de ponta a ponta, protegendo dados confidenciais. O Astra DB dentro do watsonx.data forneceu a base segura e escalável para essa transformação, enquanto os especialistas da IBM orientaram o design do fluxo de trabalho e o ajuste de parâmetros para otimizar o desempenho. “Não poderíamos ter concluído este projeto sem a equipe do Astra DB da IBM – o suporte e a orientação práticos deles fizeram a diferença, acelerando o desenvolvimento e garantindo o sucesso.” Olhando para o futuro, a Bay Point Advisors planeja integrar recursos de IA agêntica para inteligência proativa. Atkinson observa: "A Atlas oferece uma experiência segura e personalizada para cada cliente. Ao combinar dados estruturados e dados não estruturados com IA, os consultores podem fornecer orientações personalizadas enquanto protegem informações confidenciais — uma verdadeira vitória para a confiança e o desempenho."