A plataforma RAG segura com serviços de chat permite decisões de investimento mais rápidas e inteligentes para os clientes da empresa
A Bay Point Advisors, empresa de gestão de investimentos com sede em Atlanta, é especializada em oportunidades de mercado privado, muitas vezes negligenciadas pelos investidores tradicionais. Nesta área, a velocidade é importante, mas realizar uma pesquisa de oportunidades é tudo menos rápido. As salas de dados seguras armazenam centenas de PDFs, planilhas e contratos, criando uma montanha de informações que consultores e clientes devem filtrar antes de tomar decisões críticas. Esse processo manual retarda o fluxo de negócios e corre o risco de perder oportunidades. A Bay Point Advisors precisava de uma maneira de acelerar a tomada de decisões sem sacrificar a precisão ou a segurança. Seu objetivo: construir uma plataforma que permita aos clientes interagir de forma conversacional com salas de dados e receber respostas fundamentadas e respaldadas por citações em milissegundos.
acelera os recursos de análise de investimentos
produz tempos de resposta ultrarrápidos para o cliente
aprimorando a experiência do cliente e a satisfação
Para superar atrasos causados por avaliações manuais de documentos, a Bay Point Advisors fez parceria com a IBM para obter experiência e orientação. "Eles não apenas responderam a perguntas, abriram um canal no Slack, agendaram reuniões semanais e até nos ajudaram a construir uma prova de conceito", disse Rick Atkinson, CTO. Com o apoio da IBM, a empresa construiu o Atlas, uma plataforma impulsionada por IA que permite o acesso conversacional a salas de dados seguras. Aproveitando o IBM DataStax Astra DB dentro do IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI e uma camada de metadados SQL, o Atlas usa uma arquitetura de geração aumentada de recuperação (RAG) para transformar documentos estáticos em uma camada de conhecimento pesquisável. Essa integração automatizou fluxos de trabalho, substituindo a demorada revisão manual por respostas instantâneas, respaldadas por citações, entregues em milissegundos. O suporte direto da IBM acelerou o desenvolvimento, orientando fluxos de trabalho e incorporando ajuste de parâmetros para garantir segurança, escalabilidade e desempenho. “Não poderíamos ter concluído esse projeto sem a equipe do Astra DB da IBM – o suporte e a orientação práticos deles fizeram a diferença, acelerando o desenvolvimento e garantindo o sucesso”, disse Rick Atkinson.
Com o Atlas, a Bay Point Advisors reduziu o tempo de avaliação e pesquisa de documentos de horas para segundos, acelerando a devida diligência e melhorando a capacidade de resposta do cliente. A plataforma fornece respostas fundamentadas e respaldadas por citações que reduzem as taxas de erro e minimizam alucinações, garantindo maior confiança nas decisões de investimento. Os consultores relatam ganhos significativos de produtividade à medida que a varredura manual é substituída por consultas automatizadas e conversacionais. A governança permanece forte com permissões em nível de documento aplicadas de ponta a ponta, protegendo dados confidenciais. O Astra DB dentro do watsonx.data forneceu a base segura e escalável para essa transformação, enquanto os especialistas da IBM orientaram o design do fluxo de trabalho e o ajuste de parâmetros para otimizar o desempenho. “Não poderíamos ter concluído este projeto sem a equipe do Astra DB da IBM – o suporte e a orientação práticos deles fizeram a diferença, acelerando o desenvolvimento e garantindo o sucesso.” Olhando para o futuro, a Bay Point Advisors planeja integrar recursos de IA agêntica para inteligência proativa. Atkinson observa: "A Atlas oferece uma experiência segura e personalizada para cada cliente. Ao combinar dados estruturados e dados não estruturados com IA, os consultores podem fornecer orientações personalizadas enquanto protegem informações confidenciais — uma verdadeira vitória para a confiança e o desempenho."
A Bay Point Advisors é uma empresa de investimentos com sede em Atlanta, fundada em 2012, especializada em soluções de investimento criativas, principalmente no mercado de dívida privada nos Estados Unidos. A empresa se concentra em oportunidades de mercado privado, muitas vezes negligenciadas pelos investidores tradicionais. Bay Point Advisors tem como objetivo acelerar a capacidade dos clientes de tomar decisões financeiras críticas, aproveitando Tecnologia avançada.
© Copyright IBM Corporation. Janeiro de 2026.
IBM, o logotipo da IBM, DataStax e watsonx.data são marcas registradas da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições ao redor do mundo.
Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.