"Nossa principal melhoria é que nossos gerentes agora podem visualizar e lidar com informações em tempo real", observa Castellarnau. "Isso era quase impossível antes. Mas com o painel operacional exibindo o que está acontecendo em todos os nossos negócios – agora – em um formato padrão, podemos tomar decisões mais rapidamente e com um maior grau de precisão."



Ele continua, acrescentando: "Também podemos rastrear e identificar melhor indicadores-chave para áreas que precisam de melhoria ou supervisão adicional, permitindo-nos impulsionar novas eficiências operacionais e sinergias em nossas três linhas de negócios".

A Baqueira Beret também conseguiu converter essas melhorias de visibilidade em uma série de economias. Em particular, com grande parte da coleta de dados e geração de relatórios agora automatizados, a empresa conseguiu liberar e reatribuir vários trabalhadores a tarefas mais lucrativas. E com novas eficiências em seus processos de compras, gerenciamento de armazém e manutenção, a organização pode controlar ainda mais os custos de materiais.

O novo ambiente movido pelo eixo também capacita a Baqueira Beret a adicionar novos serviços e melhorar o nível de suporte que ela pode oferecer aos clientes. “Simplificamos o processo de aluguel de esquis”, esclarece Castellarnau. "Reduzimos drasticamente o cronograma de locação e conseguimos permitir que os visitantes reservem equipamentos específicos de acordo com suas preferências pessoais, pois temos uma visão em tempo real da localização e do uso de nossos ativos de locação."

Da mesma forma, ao integrar a Axional com plataformas externas de reservas on-line, a empresa expandiu seu pool potencial de clientes, gerando um aumento significativo nas vendas.

"Desde o início, a Deister tem sido uma verdadeira parceira tecnológica para nós, ajudando-nos a crescer e a desenvolver nossas capacidades", acrescenta Castellarnau. "Eles entenderam nossas necessidades comerciais e técnicas e forneceram consultores e engenheiros especializados que tornaram essa migração praticamente perfeita. E o Axional ERP Suite é um dos sistemas mais poderosos e abrangentes que encontramos e que facilita o gerenciamento das demandas de nossas operações comerciais complexas e intersetoriais."

"E o desempenho e a confiabilidade do Informix foram cruciais para que todo esse projeto funcionasse", comenta Cubedo. "Os recursos de autogerenciamento, o Informix Enterprise Replication - precisávamos de um sistema ininterrupto, e a IBM o entregou."

Mas o Deister está satisfeito com mais do que apenas o software Informix.

“Somos parceiros de negócios da IBM desde 1996”, acrescenta Escoté. “E esse relacionamento nos permite construir e oferecer aplicativos de negócios de maior qualidade e maior valor aos nossos clientes. Mas além da tecnologia, ser um parceiro – e aproveitar os fundos de Co-Marketing da IBM – nos ajuda a obter melhor visibilidade nas redes sociais e melhor posicionamento junto aos clientes. Isso nos ajuda a levar nossos negócios e nossos clientes aonde queremos ir.”