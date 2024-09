O Bank Mandiri (o link reside fora do ibm.com) foi criado em 2 de outubro de 1998, como parte do programa de reestruturação bancária do Governo da Indonésia. Em julho de 1999, quatro bancos estatais, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim e Bapindo, foram reunidos no Bank Mandiri. A história desses quatro bancos remonta a mais de 140 anos e, juntos, contribuíram para o início do setor bancário indonésio. Hoje, a infraestrutura de TI do Bank Mandiri oferece processamento direto e uma interface unificada para os clientes. Alinhados com a visão do banco, eles aproveitaram segmentos de negócios rentáveis e com potencial de crescimento para oferecer uma gama abrangente de serviços bancários. Optaram por se concentrarem em segmentos-chave, incluindo finanças corporativas, comerciais, micro, de varejo e de consumo, com estratégias distintas para cada negócio, aproveitando as sinergias entre esses diferentes segmentos de mercado. Eles emergiram como um Banco Multiespecialista Doméstico na Indonésia e embarcaram em iniciativas específicas que lhes permitiram crescer e alcançar participação de mercado dominante de receita em segmentos de foco. Além disso, o Bank Mandiri pretende ser um Banco Campeão Regional, um banco de capital aberto que seria medido pela capitalização de mercado e com alta classificação entre outros bancos de capital aberto blue-chip no Sudeste Asiático.