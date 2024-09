Trabalhando com o IBM Business Partner SRC sistemske integracije d.o.o. e aproveitando a tecnologia IBM, o Bankart lançou uma nova plataforma bancária aberta. Além das conexões de API abertas que facilitam a integração com TPPs, a solução também capacita os bancos a apoiar a conformidade contínua com os regulamentos e padrões existentes, como os estabelecidos pela PSD2 e pelo Berlin Group.

"O que é evidente é que esses caras da SRC têm bastante conhecimento", observa Jancic. "Eles sabem muito sobre programação e arquitetura de microsserviços, e tinham projetado sua solução com base nos padrões do Berlin Group, que são uma espécie de padrões pan-europeus não oficiais."

A nova solução está instalada no ambiente de nuvem privada do Bankart, contando com o Red Hat® OpenShift® para conteinerização e gerenciamento do Kubernetes. E usando a tecnologia IBM API Connect®, as equipes do Bankart e da IBM puderam criar interfaces de API personalizadas para o portal do desenvolvedor da plataforma para simplificar a criação de vários serviços, como iniciações de pagamento, acesso a dados de rede ATM e relatórios de transações.

Oferecendo mais informações sobre o projeto, Toni Zupancic, diretor de vendas da SRC, explica: "Nós nos concentramos no lado da API. Nos Kubernetes. Nos microsserviços, alinhe-os à lógica de negócios do Bankart. E quando combinamos tudo isso com o IBM API Connect, fomos capazes de criar APIs que se moviam rapidamente e que podiam atender aos requisitos regulatórios nos quais estávamos focados.