A preparação do Bank Albilad foi em grande parte impulsionada por sua previsão. O banco identificou a economia de API e como a aptidão no campo permitiu um retorno mais rápido do produto, maior satisfação e confiança do consumidor, acesso a mercados mais novos, colaboração aprimorada e muitos outros benefícios. "Há alguns anos, observamos o potencial da economia de API e, como banco líder, tivemos que começar a utilizá-la para garantir agilidade nos próximos anos. Então, em 2018, quando o Bank Albilad teve essa visão, começamos a procurar uma plataforma de API Management que nos ajudasse a criar, gerenciar, proteger e socializar eficientemente nossa API para o mercado", diz o BAB.

Portanto, quando o SAMA anunciou suas novas diretrizes e prazos para o open banking, as preocupações se concentraram em grande parte na capacidade do banco de encontrar uma solução de API Management adequada e compatível que economizasse tempo, aumentasse a eficiência e acelerasse o tempo de lançamento no mercado. Após uma avaliação minuciosa do ecossistema de ferramentas de API Management, a equipe do Bank Albilad optou pelo API Connect, cuja escalabilidade, flexibilidade e recursos intuitivos de nível empresarial ajudariam a criar, gerenciar, proteger, socializar e monetizar consistentemente suas APIs, ajudando a impulsionar a transformação digital no local e nas nuvens.

Mas houve algumas considerações importantes.

“Quando iniciamos nossa jornada de open banking de acordo com os padrões do KSA, não tínhamos certeza de que conseguiríamos isso usando o API Connect porque a estrutura incluía diretrizes de experiência do cliente, especificações de API, requisitos de implementação e diretrizes operacionais que precisávamos alcançar e seguir. Então, começamos a procurar no mercado outros produtos alternativos que complementassem o API Connect para alcançar esses objetivos", continuou o BAB.

Eventualmente, a equipe do Bank Albilad entraria em contato com parceiros locais da IBM para obter garantias sobre a viabilidade do produto. Assim começou a rápida jornada do Bank Albilad rumo à conformidade. "A resposta da equipe da IBM às nossas preocupações foi excelente. Realizamos várias sessões com a equipe, nas quais descrevemos os vários obstáculos que estávamos enfrentando, e o apoio deles foi incomparável. Eles pesquisaram uma implementação semelhante de acordo com os padrões globais, encontraram uma implementação semelhante usando o IBM API Connect e a aplicaram a nós. E funcionou!", explicou o BAB.

Após a utilização do API Connect, foram realizados testes. A equipe do Bank Albilad conseguiu desenvolver uma open banking platform que seguiu políticas, procedimentos e melhores práticas básicas de segurança, de acordo com os padrões do KSA, antes do prazo. “Realizamos vários testes para garantir a conformidade e a certificação de segurança, especialmente. Ficamos impressionados com o quão bem a ferramenta nos ajudou a facilitar o desenvolvimento rápido como resultado de suas políticas integradas, políticas de mapas e configurações. Seus recursos intuitivos nos ajudaram a acelerar a entrega do nosso lado, acelerando o tempo de lançamento no mercado e nos ajudando a cumprir o prazo usando seus recursos de pouco código”, disse o BAB.