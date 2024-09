"O Bradesco, uma organização líder em serviços financeiros multinacionais com sede na América Latina, tem sido pioneiro em adotar e inovar com tecnologias de IA. O Bradesco está empolgado em explorar e experimentar os modelos de base do watsonx.ai para evoluir nossa estratégia de inteligência artificial e gerar inovação em todo o ecossistema que construímos com nossa infraestrutura corporativa de ponta que chamamos de Inovabra."

Sr. Fernando Freitas

Líder de Inovação

Banco Bradesco S.A.