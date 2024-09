A Asepeyo escolheu a plataforma de desenvolvimento IBM Mobile Foundation, que fornece middleware móvel empresarial simples e escalável. Com a solução, os desenvolvedores da Costaisa criaram o aplicativo para os sistemas operacionais Apple iOS e Google Android usando uma base de código e linguagens de programação da Web conhecidas. Isso aumentou a velocidade de desenvolvimento em comparação com outras abordagens. Além disso, a solução Mobile Foundation foi projetada para oferecer segurança e controle de qualidade sólidos, gerenciamento completo do ciclo de vida móvel e lógica do lado do servidor, o que ajudou a Costaisa a acessar rapidamente informações em tempo real dos sistemas back-end. A solução da IBM também oferece suporte às lojas de aplicativos populares para distribuição fácil. E ao fornecer acesso fácil aos serviços IBM® Watson® na oferta de nuvem IBM Bluemix®, a solução pode ajudar os desenvolvedores a incorporar recursos cognitivas avançadas

O aplicativo do Asepey oferece aos administradores de RH um novo conjunto de ferramentas poderosas. Ele fornece alertas em tempo real quando os funcionários sofrem um acidente ou procuram assistência médica e informa o status de formulários necessários e certificações de licença médica. As empresas também recebem um canal direto para a rede de saúde da Asepeyo; uma plataforma de e-commerce para pedidos de kits e suprimentos médicos; e um painel personalizável para analisar as taxas gerais de absenteísmo, estatísticas de bem-estar dos funcionários, custos e outras métricas. Pagés diz: “O aplicativo fornece o máximo de informações possível para ajudar os administradores a tomar decisões on-line".