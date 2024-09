Quando a equipe de TI analisou pela primeira vez o IBM Power Systems como alternativa à arquitetura x86 para o banco de dados SAP HANA, havia preocupações com os riscos de migração de dados apresentados pela mudança na arquitetura da plataforma (em termos técnicos, de little endian para big endian).Para tranquilizar a Asahi Kasei, a IBM e a IBM Business Partner AJS Inc. (link externo ao ibm.com) demonstraram uma migração de dados com uma prova de conceito (em inglês: Proof of Concept - PoC), mostrando a facilidade do processo e que as metas de desempenho poderiam ser excedidas.

O custo total de propriedade foi calculado com base no PoC e na carga de trabalho Asahi Kasei, mostrando as vantagens da plataforma IBM Power Systems. A Asahi Kasei pode remover o custo, a complexidade e a carga de trabalho do gerenciamento de vários servidores físicos, implementando seus bancos de dados SAP HANA em um único servidor IBM Power Systems E870C. O servidor contém 20 núcleos de processador POWER8®, com 1,4 TB de memória principal.



Usando os recursos do IBM PowerVM®, a Asahi Kasei pode criar vários ambientes separados, conhecidos como LPARs, no servidor. Cada LPAR pode executar um sistema operacional isolado que suporta uma máquina virtual (VM), por exemplo, o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications para executar o SAP HANA. Cada LPAR pode ser configurado com exatamente a parcela certa de recursos disponíveis para otimizar o desempenho de sua VM, incluindo alocação dinâmica de memória e capacidade de processamento para gerenciar cargas de trabalho ad hoc e de pico. Além disso, a Asahi Kasei agora é capaz de desfrutar de escalabilidade quase ilimitada para gerenciar o crescimento futuro da carga de trabalho, aproveitando os recursos de capacidade on demand.



Sr. Suzuki, gerente de TI corporativa da Asahi Kasei, explica por que a empresa escolheu a plataforma IBM Power Systems: "IBM Power Systems ofereceu a flexibilidade para adicionar tanto núcleo e memória quanto e quando necessário, sem comprar máquinas adicionais, e para proporcionar continuidade completa dos negócios mesmo durante uma atualização. Os recursos da plataforma IBM Power Systems foram exatamente o que estávamos procurando."



Ele continua: "Mesmo que o servidor esteja localizado nas instalações, você pode usá-lo como se estivesse na nuvem, ativando e ajustando os recursos facilmente conforme a carga de trabalho de dados aumenta e diminui. Ao compartilhar as instâncias de produção e desenvolvimento no mesmo servidor, não há necessidade de sistemas físicos adicionais gerenciarem essas mudanças, oferecendo grande flexibilidade aos negócios."