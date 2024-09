"Fornecendo soluções inovadoras que reforçam a segurança e a resiliência, a Arrow está comprometida em capacitar as organizações a proteger seus recursos digitais para que possam prosperar em um cenário cibernético cada vez mais complexo. O IBM watsonx conquistou o reconhecimento do setor, reforçando o entusiasmo da Arrow pela IA generativa e oferecendo inovações de ponta para seus clientes. Ao aproveitar o poder do watsonx.ai, a Arrow pode ajudar os clientes a transformar suas operações de negócios principais com inteligência, ajudando a garantir precisão, escalabilidade e adaptabilidade."



Matthew Brennan

Vice-presidente, Alianças com Fornecedores

Arrow Electronics