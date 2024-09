A ArcBest selecionou a IBM Watson Talent Framework—uma biblioteca de perfis de trabalho específicos do setor que ajuda as empresas a definir, desenvolver e contratar pessoas com as habilidades necessárias para o sucesso. Com base em 30 anos de pesquisa do setor, a solução descreve responsabilidades, competências e habilidades funcionais e técnicas, bem como sugestões de perguntas de entrevista e dicas de coaching para gerentes.

A empresa começou com um projeto piloto no qual seu vice-presidente regional — responsável por mais de 9.000 funcionários — treinaria seus líderes de campo. Trabalhando com a Cornerstone, a ArcBest se reuniu com seus líderes para descobrir as habilidades, competências e comportamentos que os tornaram os melhores desempenhos em suas funções e depois personalizar as descrições para as funções nas estruturas de talentos da IBM Watson.



Black comenta: "Trabalhar com as equipes da IBM e da Cornerstone tem sido uma ótima experiência desde o início. Ao adotar uma abordagem de treinamento do instrutor, conseguimos rapidamente compartilhar o conhecimento sobre as melhores práticas da IBM em torno de reuniões com especialistas no assunto e captura de seus insights no IBM Watson Talent Frameworks. Quando chegamos ao final do nosso piloto, estávamos praticamente autossuficientes na solução e prontos para começar imediatamente."



Atualmente, a empresa está definindo níveis de proficiência para cada uma de suas funções de liderança, com instruções de comportamento e expectativas para cada estágio. A ArcBest também está categorizando suas tarefas em famílias e mapeando progressões lineares de funções de liderança de nível básico para cargos mais sênior.



"Nosso novo método de gerenciamento de desempenho está facilitando para nossos gerentes e colaboradores entenderem as habilidades necessárias para avançar de um contribuinte individual para uma posição de liderança", explica Black. "O mais interessante é que nossos funcionários podem trabalhar em seus itens de aprendizado pessoal e desenvolvimento de carreira em nosso portal de treinamento online da Cornerstone, o que significa que é mais fácil do que nunca para eles cultivarem as habilidades e comportamentos necessários para alcançar seus objetivos profissionais.""



À medida que trabalha equipe por equipe para criar perfis de trabalho personalizados, a ArcBest está revelando os requisitos atuais e futuros para funções em toda a empresa.



"Estamos perguntando aos nossos líderes: 'o que você acha que precisa para ser um astro nesta função?'", diz Black. "Este processo está ajudando nosso talento de topo a dar nomes às habilidades que eles sabem que são críticas, mas não conseguiam identificar antes." Obter esses insights é especialmente importante para as áreas da organização que estão mudando rapidamente para atender às demandas dos clientes. A IBM Watson Talent Frameworks nos permite garantir que nossas descrições reflitam os requisitos com precisão e nos ajuda a mantê-los atualizados à medida que evoluem.""