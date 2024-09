A atualização do ambiente SAP está ajudando a APL a fornecer serviços de logística de nível internacional em toda a intrincada rede de ilhas da Indonésia. A empresa já entrega 97% dos pedidos dos clientes no prazo.

A migração para a nuvem traz economia de tempo significativa e ganhos de flexibilidade, conforme explicado por Dannarjaya Harinta Sri: "Na Indonésia, aquisições de hardware têm longos prazos de entrega." Solicitar o tipo de servidor potente necessário para executar o SAP HANA costumava levar oito semanas, mas com as aplicações SAP gerenciadas, temos os recursos prontos em metade desse tempo. A alocação mais rápida de recursos de cálculo reduziu o tempo de implementação do SAP HANA em dois meses em comparação com uma instalação local.

As "Aplicações SAP Gerenciadas" oferecem excelente disponibilidade do sistema e eliminam as questões de confiabilidade dos sistemas mais antigos instalados no local. Além disso, migrar para o IBM Cloud nos permite mudar 59% das despesas da Capex para a Opex. Estamos economizando ainda mais do que esperávamos, porque o APL agora gasta menos no gerenciamento de aplicativos SAP e satélite no IBM Cloud do que gastávamos anteriormente gerenciando apenas nosso cenário SAP."

O APL também fez a migração do SAP HANA 1.0 para o SAP HANA 2.0 na nuvem. Essa migração é um estágio essencial no trajeto para o SAP S/4HANA, para o qual a APL fará a mudança quando a sua empresa controladora, a Zuellig Pharma, tomar a decisão.

Além disso, a APL espera desenvolver seu forte relacionamento com a IBM para explorar novas tecnologias, como inteligência artificial, Internet das Coisas e Blockchain. Por exemplo, a APL identifica possibilidades de usar Blockchain para oferecer rastreabilidade segura de medicamentos em toda a cadeia de suprimentos, garantindo a segurança dos pacientes.

Dannarjaya Harinta Sri conclui: "A transformação digital é uma das principais prioridades em nossa agenda, e o SAP é um elemento essencial de nossa transformação, pois armazena as informações mais importantes da empresa. A execução de aplicações SAP no IBM Services for Managed SAP Applications está transformando o negócio da APL, permitindo uma interação ainda mais próxima com clientes e pacientes farmacêuticos, tornando a assistência médica mais acessível para todos.

"A APL é uma das primeiras empresas indonésias no setor de saúde a executar cargas de trabalho críticas, como a SAP na IBM Cloud. Ao fazer isso, demonstramos nossa posição como inovadora e pioneira na adoção, definindo o tom para a transformação dos cuidados de saúde na Indonésia.""