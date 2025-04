A jornada do ANZ começou com transformações paralelas em tecnologia, cultura e processos. Primeiramente, o banco implementou ferramentas de desenvolvedor da IBM Z para ajudar a modernizar suas aplicações mais complexas e críticas. IBM Developer for z/OS (IDz), um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) robusto, foi escolhido por sua capacidade de desenvolver e manter aplicações IBM z/OS com práticas DevOps. Os mais de 200 desenvolvedores de mainframe do ANZ têm liberdade para escolher o IDE, sendo que cerca de 80% utilizam o Eclipse e 20% utilizam o VS Code.

O banco também adotou um sistema avançado de desenvolvimento para aplicações tradicionais em z/OS. A solução, IBM Dependency Based Build (DBB), otimiza e automatiza o rastreamento de dependências e compilações incrementais, aumentando a eficiência do DevOps e melhorando a experiência dos desenvolvedores. O framework configurável do DBB oferece suporte a diversas linguagens e ambientes de programação no mainframe, como COBOL, IMS, Db2 e CICS, para atender às necessidades específicas do ANZ. O banco também conseguiu estender o framework para funcionar com Hogan, por meio de APIs.

Enquanto atualizava seu cenário tecnológico, o ANZ também passava por uma transformação cultural, oferecendo aos colaboradores treinamentos práticos, demonstrações de valor e artigos de conhecimento abrangentes. Eles foram inestimáveis para obter a adesão dos funcionários. O esforço de modernização foi dividido em tarefas, alocadas em equipes baseadas em habilidades. Essas equipes aplicaram a experiência adquirida em desafios anteriores e workshops para detalhar todos os requisitos. O ANZ concluiu uma prova de conceito (PoC) e um projeto piloto com a orientação da DevOps Acceleration Team (DAT), uma equipe de software da IBM Z que trabalha em estreita colaboração com os clientes para acelerar sua transformação DevOps. O DAT atuou como consultor de confiança durante todo o projeto, validando a viabilidade da solução e orientando a implementação do framework base.

Uma vez definido o plano de migração, o ANZ acelerou o cronograma e conseguiu realizar a implementação incremental da solução com sucesso, começando por uma aplicação principal baseada em Hogan. Esse sucesso deu à equipe a confiança para transformar todas as aplicações em mainframe do banco. Em 8 meses, a equipe implementou com êxito um framework CI/CD para aproximadamente 40 aplicações, incluindo 3 sistemas bancários centrais altamente críticos, e migrou mais de 1.000 repositórios de aplicações para seus sistemas de controle de versão baseados em Git.