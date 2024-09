Enquanto a Andhra Paper se preparava para deixar sua matriz nos EUA e se juntar a um novo grupo de empresas na Índia, o tempo era essencial para encontrar uma plataforma para seus sistemas de negócios SAP® ERP de missão crítica. Em parceria com a IBM, a Andhra Paper concluiu a transição de 9.000 milhas com o mínimo de interrupção nos negócios.

Trabalhando lado a lado com a IBM, a Andhra Paper concluiu a mudança para a Índia conforme planejado e transferiu suas principais soluções SAP para serviços gerenciados no IBM® Cloud.

“O estágio final de nossa mudança coincidiu com o primeiro pico da COVID-19, mas a IBM estava tão bem preparada que a pandemia mal afetou nosso projeto”, diz Sreenivas Pamidimukkala, CIO da Andhra Paper Limited. “Em meus 25 anos em TI, raramente experimentei uma parceria tão eficaz quanto a que temos com a IBM. Trabalhar com a IBM foi um verdadeiro prazer.”

Após o sucesso, a Andhra Paper contratou novamente a IBM para ajudá-la a migrar para a próxima geração do ERP SAP S/4HANA, com soluções de ponta para tesouraria e governança, risco e conformidade.

"O SAP S/4HANA e a experiência do usuário do SAP Fiori capacitarão nossos gerentes a tomar decisões mais rápidas e fundamentadas, ajudando a empresa a desvendar eficiências operacionais e impulsionar seu crescimento na Índia", acrescenta Pamidimukkala.