“Os setores de mídia e entretenimento passou por uma transformação digital considerável, com os telespectadores consumindo conteúdo em diversos dispositivos e plataformas. O Watsonx.data nos permitiu acessar e analisar com facilidade nossos dados expansivos e distribuídos para ajudar a extrair insights práticos e maximizar a utilização dos nossos recursos para oferecer experiências de usuário superiores aos espectadores do conteúdo curado e de alta qualidade da AMC Networks”.

Vitaly Tsivin

EVP Business Intelligence

AMC Networks