"As organizações estão adotando cada vez mais soluções de data lakehouse para atender às suas necessidades de dados cada vez maiores, especialmente porque observamos uma mudança em todo o setor em direção a soluções de IA", declarou Soo Lee, diretora mundial de alianças estratégicas da AWS. "A disponibilização do watsonx.data como serviço no AWS Marketplace apoia ainda mais as crescentes necessidades de nossos clientes de nuvem híbrida, proporcionando maior flexibilidade para executarem seus processos de negócios em qualquer lugar e ainda oferece a opção de uma ampla gama de serviços da AWS e software IBM cloud alinhados com suas exigências exclusivas".

Soo Lee

Diretor de Alianças Estratégicas Mundiais

AWS