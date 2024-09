Colaborando com a BBS, a AKSigorta substituiu seu CMS pela plataforma IBM FileNet Content Manager. A AKSigorta realizou uma análise técnica completa das ofertas concorrentes antes de decidir sobre os produtos IBM. A empresa escolheu a plataforma IBM FileNet por quatro razões: excelente desempenho; fortes recursos de classificação e autenticação; facilidade de integração com outros aplicativos; e porque a IBM forneceu ferramentas de valor agregado, incluindo o software IBM Content Navigator, IBM Case Manager e IBM Watson Discovery. "Essas ferramentas são importantes para nós porque nos ajudarão a diferenciar nossos processos e desenvolver experiências de cliente com valor agregado," diz Konak.

Com a plataforma FileNet, a AKSigorta pode integrar facilmente seu CMS com outros sistemas e processos, como seu processo de administração de políticas. "Na próxima fase, vamos integrar nosso sistema de gerenciamento de contratos com o sistema de gerenciamento de conteúdo FileNet," diz Konak. "E isso será muito fácil por causa da flexibilidade da plataforma FileNet."

Durante a atualização, a BBS auxiliou a AKSigorta na extração de 14 TB de dados do CMS anterior, na análise desses dados, no enriquecimento dos metadados e na carga para a plataforma FileNet, com praticamente nenhuma perda de dados.