A AdVini escolheu a IBM para migrar suas aplicações para a nuvem. De fato, as empresas se conhecem há muito tempo, pois a Advini adotou o AS400 (IBM Power i) quando criou seu SI. Em 2013, também foram engenheiros da IBM que instalaram a primeira versão do SAP HANA. Hoje, a empresa continua a usar a IBM para diversas tecnologias, incluindo inteligência artificial. Por exemplo, a AdVini utiliza a plataforma IBM Watson para prever as necessidades hídricas de suas vinhas e proporcionar um gerenciamento de irrigação altamente preciso para seus vinhedos mediterrâneos.

Sob a liderança do departamento de TI da AdVini, três parceiros estiveram envolvidos nessa migração: IBM Cloud para instalação de servidores; Kyndryl, uma empresa de serviços de infraestrutura e spin-off da IBM, para configuração do ambiente, segurança e instalação de um sistema de backup; e, finalmente, a Applium foi escolhida para mover a plataforma SAP para a nuvem.

A implementação levou sete meses, não incluindo uma pausa no projeto devido à construção do BVPN link entre o operador Orange e o IBM Cloud em Frankfurt. Foi realizado uma reformulação total, abrangendo desde os bancos de dados até os serviços de aplicativos, com atualizações para as últimas versões do SAP HANA e SAP Business Objects.

"O compromisso da IBM foi firme durante toda a missão", enfatiza Jérôme Combarnous, gerente de TI da AdVini. “Desde o início, a IBM França entrou em ação, incluindo a equipa de Gestão Geral, para garantir recursos, alto desempenho e segurança. Isto desempenhou um papel muito importante na nossa escolha de parceiro. Durante o período de construção do link BVPN, a IBM trabalhou com a Orange para encontrar uma solução o mais rápido possível. "Apesar dessas complicações, a IBM, que havia se comprometido com um pacote financeiro, manteve os orçamentos, o que é bastante raro para projetos tão grandes", acrescenta Jérôme Combarnous.