A AdriaCamps ajuda as pessoas a reservar acomodações ou lotes de acampamento em mais de 250 locais de acampamento na Croácia e na Itália. Ela oferece vários tipos de acomodações, incluindo trailers, lotes e barracas de acampamento, e uma enorme variedade de instalações, desde piscinas cobertas até pontos de carregamento de veículos elétricos (EV).

Para ajudar os clientes a escolher locais com acomodações e instalações adequadas, a AdriaCamps mantém vários bancos de dados e um grande armazenamento de folhetos em PDF. Seus agentes de suporte ao cliente fazem referência a eles ao responder a perguntas sobre as milhares de diferentes opções disponíveis. No entanto, alternar entre fontes de informação reduziu a produtividade e a capacidade de resposta da equipe, e a AdriaCamps decidiu encontrar uma abordagem melhor.

Marko Bukovac, CTO da AdriaCamps, diz: “Ao procurarmos expandir a empresa para novos territórios, reconhecemos que a tecnologia da IA generativa (IA gen) tinha o potencial de nos ajudar a responder com mais rapidez e precisão às consultas recebidas. Como primeira etapa, procuramos um parceiro para nos ajudar a desenvolver o melhor roteiro para a IA. Em particular, queríamos ter certeza de que entendíamos os dados de treinamento que entram no sistema e as respostas que poderíamos esperar deles.”