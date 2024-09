A preocupação específica era lidar com o aumento de consultas rotineiras e repetitivas de candidatos a emprego que amarravam o pessoal. Onde você está? Posso ver um orientador? Preciso de uma consulta? Quais são os critérios de qualificação para este programa? Você pode me ajudar a encontrar um emprego e me inscrever em um evento? Essas informações estavam no site, mas as pessoas muitas vezes preferem uma experiência interativa na pesquisa. O desafio, então, era fornecer as informações de forma interativa e, ao mesmo tempo, conservar os recursos da equipe.

A ACCES imaginou um agente virtual baseado em IA, ou assistente de conversação, como o primeiro ponto de contato para consultas digitais. Assim, em 2019, a ACCES enviou uma proposta à Accenture para uma segunda concessão para um projeto de desenvolvimento de tecnologia aprovado com sucesso. Por meio deste projeto, a ACCES emitiu um RFP para um fornecedor desenvolver um assistente virtual que pudesse envolver os visitantes diretamente no site. Ele precisaria responder FAQs 24x7 para evitar consultas de rotina; permitir que os usuários se cadastrassem em eventos; gerar oportunidades de emprego para o pessoal prosseguir; e compensar centenas de horas de funcionários executando tais tarefas.

Após uma avaliação do fornecedor, a equipe da ACCES escolheu o IBM Business Partner Newcomp Analytics, um especialista em ciência de dados, aprendizado de máquina e IA. O que proporcionou vantagem à Newcomp? “Gostamos muito das soluções de IA corporativa da IBM, e a Newcomp se destacou por sua experiência na implementação dessas ferramentas para outros clientes”, afirma Dhiman. A Newcomp também impressionou a equipe da ACCES com sua compreensão do projeto, sua experiência em aceleradores de implementação comprovados e sua capacidade de treinar funcionários da ACCES em IA para apoiar iniciativas futuras.