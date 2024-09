O uso da IA pela ADNOC para aumentar a pesquisa geológica já foi bem-sucedido. Apesar de a perfuração e a digitalização de amostras de rocha ainda serem processos manuais, a classificação de imagens agora é muito mais rápida e automatizada. Como o Watson pode analisar 527 imagens por segundo, a análise de todas as amostras coletadas de um único reservatório agora leva apenas alguns minutos, não meses.

Além do aumento na velocidade de classificação, Nehaid e sua equipe já estão experimentando várias outras vantagens importantes da solução Watson impulsionada por IA. Com a considerável redução no tempo de análise, a ADNOC pode examinar muitas amostras de rochas de vários poços, gerando dados mais determinísticos. Isso, por sua vez, leva a modelos subsuperficiais mais precisos e eficazes.

A solução também melhora a consistência. Nehaid: "Dois geólogos diferentes com diferentes níveis de experiência fornecerão diferentes níveis de precisão em suas descrições de rochas. Com a ajuda do IBM Watson, estamos garantindo que a descrição e interpretação estejam sempre em nível especializado e que permaneçam consistentes ao longo dos anos. Ele prossegue: "Esses fatores estão aprimorando nossos modelos subsuperficiais, o que, por sua vez, reduz significativamente os riscos e oferece suporte a melhores decisões de investimento em desenvolvimentos de campos de bilhões de dólares."

As bibliotecas de IA do IBM Watson oferecem à ADNOC uma forma de conservar a experiência de seus petrógrafos ao longo das décadas sem ter que passar pelo longo processo de capacitação de novos especialistas. Nehaid: "A solução nos permite liberar o tempo de nossos geólogos para que se concentrem na geração de modelos, além de transferir o conhecimento e a experiência de nossos especialistas para a máquina, de modo que possamos aproveitar a experiência deles depois que se aposentarem."

Nehaid e sua equipe estão otimistas sobre o futuro do projeto. Diz Shebl: "Em última análise, vejo machine learning ajudando em todo o processo de criação de modelos geológicos representativos e nos ajudando a criar uma compreensão clara da subsuperfície. As parcerias de inovação e tecnologia de ponta estão nos permitindo criar planos de desenvolvimento que nos ajudam a alcançar nossos objetivos estratégicos: aumentar a recuperação no final da vida de um campo para 70% e, finalmente, ajudar a criar um envio de dados à ADNOC mais lucrativo."

A IBM também é encorajada pelo sucesso do contrato com a ADNOC. Talal Malas, líder da prática cognitiva e analítica da IBM no Oriente Médio e na África, explica: “Acreditamos que a IA é uma parceria entre homem e máquina. Essa iniciativa com o ADNOC é um dos casos de uso mais interessantes na indústria química e do petróleo: a geologia cognitiva, que emula geólogos e petrofísicos na classificação de amostras de rochas com alta precisão em uma escala enorme. É o exemplo perfeito de como a IA aumenta a produtividade e libera especialistas altamente qualificados para atividades de maior valor.”

Yahya Mahmoud, Líder da Indústria de Produtos Industriais, Químicos e de Petróleo da IBM no Oriente Médio e África, complementa: "Na IBM, acreditamos na inovação que faz a diferença, para nossa empresa e para o mundo." Ousamos criar ideias originais com foco e dedicação ao sucesso de nossos clientes. A parceria entre ADNOC e IBM deu vida a esses valores. Toda a cadeia de valor se constrói a partir das geociências, era intuitivo começar lá. Compartilhamos o desejo da ADNOC de expandir ainda mais a solução para utilizar mais pontos de dados do subsolo e aprimorar a recuperação de hidrocarbonetos.