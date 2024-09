Além de expandir a produção renovável e aumentar sua eficiência, também é crítico alcançar mais aceitação do mercado, oferecendo energia renovável a preços competitivos.

A ABO Wind vem enfrentando esses desafios há muito mais tempo do que a maioria das organizações. Fundada em 1996 com foco no desenvolvimento de energia eólica, a ABO Wind se tornou uma das principais desenvolvedoras independentes de energia renovável do mundo, tendo construído parques eólicos e usinas solares em 16 países.

A empresa sempre esteve à frente de seu tempo, mas sua missão é ajudar o mundo a alcançá-la. E isso é mais urgente agora do que nunca. Nações em todo o mundo estão se esforçando para cumprir as metas de redução de carbono, e a guerra na Ucrânia pressionou muitos países europeus a reduzir sua dependência do petróleo.

O quanto a ABO Wind pode ajudar depende da capacidade dela de vender eletricidade. Recentemente, para suas operações na França, a ABO Wind começou a usar uma solução da WatsNEXT, parceiro de negócios da IBM, baseada no software IBM Watson Discovery, para reunir inteligência-chave de mercado muito mais rápido do que antes, para poder otimizar suas ofertas e ganhar mais oportunidades de propagar a energia renovável.